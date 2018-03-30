Хабаровский антиквар показал улыбающийся Непал
Выставка непальских фоторабот Григория Туриянского открывается в ДВХМ.
Выставка непальских фоторабот Григория Туриянского открывается в ДВХМ.
В Дальневосточном художественном музее Хабаровска сегодня представит выставку фоторабот из непальской экспедиции своего сотрудника Григория Туриянского. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» встретилась с автором и расспросила его об особенностях затерянной в Гималаях страны, которая для большинства дальневосточников пока остаётся далёкой экзотикой.
Григорий Туриянский уже много лет увлечён экспедициями с фотоаппаратом по странам Азии. Осенью он уезжает на пленэр. Последние десять лет неизменно в Китай. Прошлой осенью поиски впечатлений привели Григория Туриянского в Непал. Поскольку в экспедициях он никогда не расстается с фотоаппаратом, то родилась выставка. Так осмысленная повседневность другой жизни стала фактом творчества.
Неизбежность — с улыбкой.
Он сам выбирает маршруты, далекие от туристических, исхоженных и освоенных. Ему интересны экзотика, первозданность места, где еще можно увидеть жизнь, как она есть, почувствовать запахи, увидеть людей в их обыденной жизни и удивиться. Объездив многие провинции Китая, Григорий Туриянский понял, что осталось одно место, где не был — загадочный Тибет. И стал разрабатывать маршрут.
Но за месяц до вылета, когда билеты уже были куплены, гостиницы заказаны, Тибет закрыли для иностранных туристов в связи с проведением китайского собрания народных представителей. Пришлось менять маршрут. Поскольку Непал изначально предполагался, решили его и оставить.
— Довольно интересная страна, разительно отличается от всего того, что видел раньше, — говорит Григорий Туриянский. — Непал открылся для европейцев только в середине прошлого века. Это Мекка для альпинистов и трекеров, тех, кто ходит в горы. И при этом невероятная бедность, почти совсем нет земли, вокруг — одни камни. А потому всё сюда привозят из Китая и Индии. Народ по менталитету близок к индусам.
Индусы — значит каста. Если родился шудрой, в самой низшей касте, им и останешься. Может быть, потому, что каждый знает свое место в социальной иерархии и не претендует ни на что другое, народ очень добродушный. Это было истинное открытие. Всё, как в той мудрости: неизбежность прими с улыбкой.
— Когда я вернулся домой, стал перебирать фотографии, рассматривать их внимательно, то увидел, что большинство моих героев улыбаются, — рассказывает Григорий Туриянский. — Старики, женщины, дети — у всех улыбка на лице. Поэтому фотовыставка называется «Непал. Территория улыбки». Притом я никого не просил позировать мне. Снимал издалека, неожиданно.
Время, остановись.
Зачем человек едет в экзотические страны? Что он хочет понять там про себя и про свою жизнь?
— Мне давно перестали быть интересны большие города с их суетой, магазинами и развлечениями, — объясняет Григорий Туриянский. — Любопытна природа, необычные люди, наряды, традиции. И, конечно, хождение в горы. В Непале они безумно красивые. И ещё колорит, сочетание цветов. Если фиолетовый, то ультрафиолетовый, если оранжевый, то ярко оранжевый, а уж если синий, то настоящий ультрамарин. На солнце все цвета становятся ярче.
Одно из сильных впечатлений — обряд сжигания умерших на реке.
И всюду особая восточная музыка, металлическое позвякивание украшений, раскрашенные автомобили. От Катманду они поднялись в горы еще выше. Три тысячи метров, но дышится легко. И главное — все фиксирует бесстрастная техника. Редкий кадр — рассвет в старинном высокогорном городе Нагоркоте.
Антиквар и коллекционер.
Туриянский говорит, что он — из поколения хиппи, «Битлз», времени внутренней раскованности и бесконечной свободы. Путешествует он со своими друзьями, которых очень любит. У каждого в этой компании — своя роль, С Туриянским, например, точно не заблудишься, он говорит на английском, французском, немецком и японском языках.
— На китайском говорит мой айфон, — смеётся путешественник.
Одно время он любил Японию, но в
Что ему ещё интересно в жизни? Туриянский работает в Дальневосточном художественном музее, занимается организацией передвижных выставок по краю. Он — антиквар и коллекционер, его страсть — монеты и мелкая пластика. Есть внук, которому пять лет. Его зовут Григорий, фамилия у него такая же, как у деда. У них особые отношения. Дед учит внука играть в шахматы, читать и отвечает на его бесконечные вопросы. Внука ему подарил сын. Дочь Анна живет в Москве, она пианистка, замужем за пианистом. Одно время они приезжали в Хабаровск с концертами.
Что дальше? Заядлый путешественник посмотрел внимательно карту мира и взгляд его неожиданно упал на Африку. И он подумал: а почему бы, собственно, и нет?
Фотовыставка «Непал. Территория улыбки» в Дальневосточном художественном музее продлится до 11 апреля.
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