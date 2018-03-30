Хабаровский антиквар показал улыбающийся Непал

В Дальневосточном художественном музее Хабаровска сегодня представит выставку фоторабот из непальской экспедиции своего сотрудника Григория Туриянского. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» встретилась с автором и расспросила его об особенностях затерянной в Гималаях страны, которая для большинства дальневосточников пока остаётся далёкой экзотикой.

Григорий Туриянский уже много лет увлечён экспедициями с фотоаппаратом по странам Азии. Осенью он уезжает на пленэр. Последние десять лет неизменно в Китай. Прошлой осенью поиски впечатлений привели Григория Туриянского в Непал. Поскольку в экспедициях он никогда не расстается с фотоаппаратом, то родилась выставка. Так осмысленная повседневность другой жизни стала фактом творчества.

Неизбежность — с улыбкой.

Он сам выбирает маршруты, далекие от туристических, исхоженных и освоенных. Ему интересны экзотика, первозданность места, где еще можно увидеть жизнь, как она есть, почувствовать запахи, увидеть людей в их обыденной жизни и удивиться. Объездив многие провинции Китая, Григорий Туриянский понял, что осталось одно место, где не был — загадочный Тибет. И стал разрабатывать маршрут.

Но за месяц до вылета, когда билеты уже были куплены, гостиницы заказаны, Тибет закрыли для иностранных туристов в связи с проведением китайского собрания народных представителей. Пришлось менять маршрут. Поскольку Непал изначально предполагался, решили его и оставить.

— Довольно интересная страна, разительно отличается от всего того, что видел раньше, — говорит Григорий Туриянский. — Непал открылся для европейцев только в середине прошлого века. Это Мекка для альпинистов и трекеров, тех, кто ходит в горы. И при этом невероятная бедность, почти совсем нет земли, вокруг — одни камни. А потому всё сюда привозят из Китая и Индии. Народ по менталитету близок к индусам.

Индусы — значит каста. Если родился шудрой, в самой низшей касте, им и останешься. Может быть, потому, что каждый знает свое место в социальной иерархии и не претендует ни на что другое, народ очень добродушный. Это было истинное открытие. Всё, как в той мудрости: неизбежность прими с улыбкой.

В поездках хабаровчанин не расстаётся с фотоаппаратами, неожиданный кадр можно увидеть в любую минуту, к этому надо быть готовым. Ни один снимок у него не постановочный, снимает, как видит. Поймал объектив эмоции на лице, а снимал он в этот раз преимущественно портреты, — удача.

— Когда я вернулся домой, стал перебирать фотографии, рассматривать их внимательно, то увидел, что большинство моих героев улыбаются, — рассказывает Григорий Туриянский. — Старики, женщины, дети — у всех улыбка на лице. Поэтому фотовыставка называется «Непал. Территория улыбки». Притом я никого не просил позировать мне. Снимал издалека, неожиданно.

Время, остановись.

Зачем человек едет в экзотические страны? Что он хочет понять там про себя и про свою жизнь?

— Мне давно перестали быть интересны большие города с их суетой, магазинами и развлечениями, — объясняет Григорий Туриянский. — Любопытна природа, необычные люди, наряды, традиции. И, конечно, хождение в горы. В Непале они безумно красивые. И ещё колорит, сочетание цветов. Если фиолетовый, то ультрафиолетовый, если оранжевый, то ярко оранжевый, а уж если синий, то настоящий ультрамарин. На солнце все цвета становятся ярче.

В Непале много солнца. Днём — жарко, ночью — прохладно. Камни быстро остывают. Понятно, что отопления в домах нет. В некоторых нет даже стёкол, люди ходят в куртках и сланцах. Жизнь незамысловатая. Здесь часто случаются землетрясения. Здания рушатся, но спустя время из этих же камней строят новые. Хабаровские путешественники общались с монахами — буддистами и отшельниками-индусами. Каждый из них постигает истину путем самосовершенствования. Иногда возникало ощущение, что время остановилось.

Одно из сильных впечатлений — обряд сжигания умерших на реке.

И всюду особая восточная музыка, металлическое позвякивание украшений, раскрашенные автомобили. От Катманду они поднялись в горы еще выше. Три тысячи метров, но дышится легко. И главное — все фиксирует бесстрастная техника. Редкий кадр — рассвет в старинном высокогорном городе Нагоркоте.

Антиквар и коллекционер.

Туриянский говорит, что он — из поколения хиппи, «Битлз», времени внутренней раскованности и бесконечной свободы. Путешествует он со своими друзьями, которых очень любит. У каждого в этой компании — своя роль, С Туриянским, например, точно не заблудишься, он говорит на английском, французском, немецком и японском языках.

— На китайском говорит мой айфон, — смеётся путешественник.

Одно время он любил Японию, но в какой-то момент понял, что она стала уж слишком красивой, оцифрованной, споткнуться не обо что. Многие фотографы никуда не ездят, охотно снимают Хабаровск, находят новые сюжеты, повороты. Туриянский признаётся, что всю жизнь прожил в Хабаровске, любит город, но, очевидно, все открытия здесь он уже сделал. А потому он его не снимает.

Что ему ещё интересно в жизни? Туриянский работает в Дальневосточном художественном музее, занимается организацией передвижных выставок по краю. Он — антиквар и коллекционер, его страсть — монеты и мелкая пластика. Есть внук, которому пять лет. Его зовут Григорий, фамилия у него такая же, как у деда. У них особые отношения. Дед учит внука играть в шахматы, читать и отвечает на его бесконечные вопросы. Внука ему подарил сын. Дочь Анна живет в Москве, она пианистка, замужем за пианистом. Одно время они приезжали в Хабаровск с концертами.

Он любит свою семью, но не домосед. Осенью Туриянский с друзьями хочет отправиться в Индию. Уже сейчас он продумал всё до деталей. В частности, точно будет воздушный шар. Туриянский уже летал, но хочется еще раз испытать ни с чем не сравнимое ощущение полёта.

Что дальше? Заядлый путешественник посмотрел внимательно карту мира и взгляд его неожиданно упал на Африку. И он подумал: а почему бы, собственно, и нет?