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07:08 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми оборудуют две площадки для выгула и дрессировки собак

Их обустроят в лесных зонах.

Источник: Аргументы и факты

Площадки для выгула и дрессировки собак оборудуют в Перми.

Аукцион на обустройство специальных территорий для занятий с животными объявило МКУ «Пермское городское лесничество», — сообщает «Коммерсантъ».

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Городские власти планируют выделить на благоустройство специальных зон для выгула и дрессировки собак более 750 тысяч рублей. Торги состоятся 13 апреля.

Предполагается, что в краевой столице появятся две специальных площадки — в лесной зоне за остановкой «Биомед» и за остановкой «Адмирала Ушакова» недалеко от микрорайона Новые Водники. Тренировочные зоны размером 40 на 25 метров будут оборудованы снарядами для дрессировки собак, площадками для выгула, скамейками для отдыха хозяев. На площадках можно будет спускать домашних питомцев с поводка, не доставляя дискомфорта горожанам.

Согласно проекту, подрядчик должен будет сдать объекты в августе 2018 года.

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