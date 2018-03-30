В Перми оборудуют две площадки для выгула и дрессировки собак

Предполагается, что в краевой столице появятся две специальных площадки — в лесной зоне за остановкой «Биомед» и за остановкой «Адмирала Ушакова» недалеко от микрорайона Новые Водники. Тренировочные зоны размером 40 на 25 метров будут оборудованы снарядами для дрессировки собак, площадками для выгула, скамейками для отдыха хозяев. На площадках можно будет спускать домашних питомцев с поводка, не доставляя дискомфорта горожанам.