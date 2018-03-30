На выходных в Красноярске похолодает
Прохладная погода задержится на неделю.
Прохладная погода задержится на неделю.
В субботу температура в Красноярске опустится до минусовой.
По прогнозу портала gismeteo.ru, пятница станет самым теплым днем уходящей недели. Днем столбики термометров покажут около +10 °С, возможен небольшой дождь. К вечеру ветер поменяет направление с юга на
В субботу почти весь день температура будет колебаться около -2 °С, а к вечеру опустится до -7 °С. Первую половину дня на небе будут снежные тучи, возможны небольшие осадки. Но усилившийся после полудня ветер разгонит их и выглянет солнце.
Первое апреля будет прохладным. Утром столбики термометров покажут около -9 °С, а днем воздух прогреется лишь до -1.. -4 °С. Ветер
По предварительным данным, прохладная погода задержится в городе на всю рабочую неделю. В первые дни дневная температура будет колебаться от +1 °С до -1 °С, а к четвергу начнет повышаться. К выходным синоптики обещают +12 °С, но с осадками.
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