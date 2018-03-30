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06:30 (мск), источник: Newslab.ru

На выходных в Красноярске похолодает

Прохладная погода задержится на неделю.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 64% 754 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

В субботу температура в Красноярске опустится до минусовой.

По прогнозу портала gismeteo.ru, пятница станет самым теплым днем уходящей недели. Днем столбики термометров покажут около +10 °С, возможен небольшой дождь. К вечеру ветер поменяет направление с юга на юго-запад и усилится до 18−20 м/сек. Он принесет с собой похолодание и снег.

В субботу почти весь день температура будет колебаться около -2 °С, а к вечеру опустится до -7 °С. Первую половину дня на небе будут снежные тучи, возможны небольшие осадки. Но усилившийся после полудня ветер разгонит их и выглянет солнце.

Первое апреля будет прохладным. Утром столбики термометров покажут около -9 °С, а днем воздух прогреется лишь до -1.. -4 °С. Ветер по-прежнему будет сильным — порывы будут достигать 17−19 м/сек.

По предварительным данным, прохладная погода задержится в городе на всю рабочую неделю. В первые дни дневная температура будет колебаться от +1 °С до -1 °С, а к четвергу начнет повышаться. К выходным синоптики обещают +12 °С, но с осадками.

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