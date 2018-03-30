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06:13 (мск), источник: VLADNEWS

Новые детские сады построят во Владивостоке

На эти нужды выделены 184 миллиона рублей.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке будут отремонтированы старые и построены новые учреждения дошкольного образования. Также молодые семьи будут обеспечены жильём, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Думу города Владивостока.

В связи с увеличением налоговых и неналоговых доходов, а также объёма безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней внесены изменения в общий бюджет.

Предусмотрены субсидии на сумму 184 миллионов рублей на строительство и реконструкцию зданий муниципальных учреждений дошкольного образования. Помимо этого бюджет рассчитан на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в сумме 86,8 миллионов рублей.

За счёт дополнительных налоговых и неналоговых доходов предусмотрены средства на проведение капитального ремонта жилищного фонда по исполнительным производствам 100 миллионов рублей, а также на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству 26-квартирного жилого дома по улице Глинки, 26 6,86 миллионов рублей.

В целом план по расходам на 2018 год увеличен на 1,03 миллиарда рублей. Таким образом, основные параметры бюджета Владивостокского городского округа в 2018 году составят по доходам в сумме 13,05 миллиардов рублей, а по расходам 12,65 миллиардов рублей.

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