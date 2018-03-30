Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Жена работает, я – дома с дочкой: рассказ папы о жизни в декрете
Квартиру мужчины дважды продали, пока его не было в городе
Оливковое масло назвали эликсиром
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
Американский истребитель загорелся в воздухе и упал на побережье
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Квартиру мужчины дважды продали пока его не было
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
07:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Директора новосибирского планетария выпустили из СИЗО

По 30 апреля Сергей Масликов будет находиться под домашним арестом.

Суд Октябрьского района Новосибирска изменил меру пресечения директору новосибирского планетария Сергею Масликову. Заключение в СИЗО поменяли на домашний арест.

— Изменена мера пресечения содержание под стражей на домашний арест на один месяц — по 30 апреля. Уголовно-исполнительная инспекция контролирует исполнение данной меры пресечения, — рассказали «Комсомольской правде» в суде.

Недавно в Новосибирский областной суд поступило обращение от сотрудников «Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук». В нем ученые просили выпустить из СИЗО Сергея Масликова. По их мнению, строгость меры пресечения не соответствовала приписываемым ему прегрешениям.

Напомним, Сергей Юрьевич был задержан 10 февраля. Его обвиняют в том, что он незаконно сдавал в аренду дорогостоящую технику для киносъемок, световое и звуковое оборудование, получив за это 190 тысяч рублей в качестве взятки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Леонардо Ди Каприо встречается с приемной дочерью Аль Пачино
«Красные баррикады»: завод на грани пропасти
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ в Кемерово
Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Тулеев перечислил однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ
Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Спорт
СКА — ЦСКА: хоккей на миллиард В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь