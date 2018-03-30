Директора новосибирского планетария выпустили из СИЗО

Суд Октябрьского района Новосибирска изменил меру пресечения директору новосибирского планетария Сергею Масликову. Заключение в СИЗО поменяли на домашний арест.

— Изменена мера пресечения содержание под стражей на домашний арест на один месяц — по 30 апреля. Уголовно-исполнительная инспекция контролирует исполнение данной меры пресечения, — рассказали «Комсомольской правде» в суде.

Недавно в Новосибирский областной суд поступило обращение от сотрудников «Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук». В нем ученые просили выпустить из СИЗО Сергея Масликова. По их мнению, строгость меры пресечения не соответствовала приписываемым ему прегрешениям.