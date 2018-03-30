Директора новосибирского планетария выпустили из СИЗО
По 30 апреля Сергей Масликов будет находиться под домашним арестом.
По 30 апреля Сергей Масликов будет находиться под домашним арестом.
Суд Октябрьского района Новосибирска изменил меру пресечения директору новосибирского планетария Сергею Масликову. Заключение в СИЗО поменяли на домашний арест.
— Изменена мера пресечения содержание под стражей на домашний арест на один месяц — по 30 апреля.
Недавно в Новосибирский областной суд поступило обращение от сотрудников «Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук». В нем ученые просили выпустить из СИЗО Сергея Масликова. По их мнению, строгость меры пресечения не соответствовала приписываемым ему прегрешениям.
Напомним, Сергей Юрьевич был задержан 10 февраля. Его обвиняют в том, что он незаконно сдавал в аренду дорогостоящую технику для киносъемок, световое и звуковое оборудование, получив за это 190 тысяч рублей в качестве взятки.
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