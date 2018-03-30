Выходные в Хабаровске будут солнечными и теплыми

На территории Хабаровского края в эти выходные осадков не ожидается. Как отмечают синоптики, только на севере сохранится снег и даже небольшая метель.

— Циклон у нас сохранился лишь на севере, там ожидаются осадки с усилением ветра до 13−18 м/с. Кстати, по долинам рек также прогнозируется примерно те же показатели — порывы северо-западного ветра составят 10−17 м/с, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. В субботу на большей территории края температурный фон составит −1…−7 градусов и до −23…−25 °C в горах. Днем температура достигнет +3…+10 градусов, а на севере — около 0 °C.

В воскресенье также без осадков, ветер восточный, до 17 м/с. Ночью похолоднее — от -3 до -10 градусов мороза на основной территории края, -13−18 °C на севере. Днем — +8…+13 °C, на севере — до +10 °C.