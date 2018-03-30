Выходные в Хабаровске будут солнечными и теплыми
Температура воздуха на территории края поднимется до +10.
Температура воздуха на территории края поднимется до +10.
На территории Хабаровского края в эти выходные осадков не ожидается. Как отмечают синоптики, только на севере сохранится снег и даже небольшая метель.
— Циклон у нас сохранился лишь на севере, там ожидаются осадки с усилением ветра до 13−18 м/с. Кстати, по долинам рек также прогнозируется примерно те же показатели — порывы
В воскресенье также без осадков, ветер восточный, до 17 м/с. Ночью похолоднее — от -3 до -10 градусов мороза на основной территории края, -13−18 °C на севере. Днем — +8…+13 °C, на севере — до +10 °C.
— В городе осадков не ожидается, ветер северный. В субботу ожидается +6…+8 градусов днем и −3…−4 ночью. В воскресенье будет комфортнее, ведь в этот день больше солнца, днем станет +9−11 °C, — завершила Галина Брынцева.
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