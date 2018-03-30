Почему нет остановки транспорта на ул. Большая

40 лет жители и микрорайона «Затон» в Ленинском районе Новосибирска пользовались остановкой «Ромашка». На этом месте стояла скамейка, но в начале исчезла она, а после и сама остановка.
Ближайшая остановка — ПМК. До нее 500 метров пешком. Казалось бы, расстояние небольшое, и при хорошей погоде можно прогуляться. Но было бы, где — тротуаров нет, кругом знаки, что здесь ходить запрещено. Идти по обочине по соседству с фурами опасно.
«Остановку запретили. Водители говорят, что штраф пять тысяч. Кому мы помешали?», — говорит житель Новосибирска Леонард Соколов.
Местный житель Сергей Тиньков говорит, что даже приноровился подбирать одежду для выхода. Весной, например, по протоптанному пути без резиновых сапог никуда.
«Живем в городе, а ходим как в колхозе. Сейчас по берегу пойду, хоть там стоят знаки, что проход запрещен. А куда деваться? Под колеса же не будешь лезть», — говорит Сергей Тиньков.
В 2016 году, когда жители пожаловались в первый раз, комиссия проверила объект и вынесла вердикт: остановочный пункт действительно необходим. Вот только начинать работы с тех самых пор так и не думали.
«Желающих вернуть эту остановку более 500 человек. Все подписали запрос. Решение о том, что остановка целесообразна, принято еще в 2016 году», — рассказал житель Новосибирска Борис Таганов.
Для разъяснения ситуации корреспонденты ОТС обратились в департамент благоустройства города. Из их официального ответа следует, что обустройство остановки в указанном месте запланировано на начало дорожно-строительного сезона, а это май-июнь 2018 года. Значит, через 3- 4 месяца должная появиться остановка «Ромашка». Люди готовы подождать еще — им не привыкать.
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