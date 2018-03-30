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07:13 (мск), источник: VN.ru

Почему нет остановки транспорта на ул. Большая

Больше 500 человек подписали обращение с просьбой вернуть остановку «Ромашка» на улице Большая в Ленинском районе Новосибирска. Ранее решение о том, чтобы остановочный пункт там появился, вынесла специальная комиссия. Это было еще в 2016 году, но с тех пор ничего не изменилось.

40 лет жители и микрорайона «Затон» в Ленинском районе Новосибирска пользовались остановкой «Ромашка». На этом месте стояла скамейка, но в начале исчезла она, а после и сама остановка.

Ближайшая остановка — ПМК. До нее 500 метров пешком. Казалось бы, расстояние небольшое, и при хорошей погоде можно прогуляться. Но было бы, где — тротуаров нет, кругом знаки, что здесь ходить запрещено. Идти по обочине по соседству с фурами опасно.

«Остановку запретили. Водители говорят, что штраф пять тысяч. Кому мы помешали?», — говорит житель Новосибирска Леонард Соколов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Местный житель Сергей Тиньков говорит, что даже приноровился подбирать одежду для выхода. Весной, например, по протоптанному пути без резиновых сапог никуда.

«Живем в городе, а ходим как в колхозе. Сейчас по берегу пойду, хоть там стоят знаки, что проход запрещен. А куда деваться? Под колеса же не будешь лезть», — говорит Сергей Тиньков.

В 2016 году, когда жители пожаловались в первый раз, комиссия проверила объект и вынесла вердикт: остановочный пункт действительно необходим. Вот только начинать работы с тех самых пор так и не думали.

«Желающих вернуть эту остановку более 500 человек. Все подписали запрос. Решение о том, что остановка целесообразна, принято еще в 2016 году», — рассказал житель Новосибирска Борис Таганов.

Для разъяснения ситуации корреспонденты ОТС обратились в департамент благоустройства города. Из их официального ответа следует, что обустройство остановки в указанном месте запланировано на начало дорожно-строительного сезона, а это май-июнь 2018 года. Значит, через 3- 4 месяца должная появиться остановка «Ромашка». Люди готовы подождать еще — им не привыкать.

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