Утро в мегаполисе началось со шквалистого ветра и метели
В Новосибирск сегодня, 30 марта, пришла непогода.
В Новосибирск сегодня, 30 марта, пришла непогода.
В Новосибирске утро пятницы, 30 марта, началось со шквалистого ветра и сильной метели. Жители мегаполиса не ожидали такого погодного коллапса.
«Планировала пойти на работу в легком пальто, — говорит жительница Кировского района Олеся Мездрякова. — Это было около 8:30 утра. В последний момент меня смутили падающие с неба хлопья снега и я одела зимний пуховик. Оказалось, не зря. Как только я добралась до офиса, началась сильная метель».
Сильный ветер начался примерно в 9:30 утра по местному времени.
В региональном МЧС сообщили, что по прогнозам синоптиков, в Сибири 30 31 марта ухудшение погоды. Возможны дожди и метели, а шквалы ветра могут достигать 30 м/с. Это может привести к сбоям в энергоснабжении и ограничениям движения на дорогах и перевалах.
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