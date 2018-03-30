Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Ученые установили, что вызывает аллергию у московских детей
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Как эмпатия может навредить работе
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
Россия воспользовалась украинскими ракетами – СМИ
Путин дал Собчак обещание – СМИ
Экс-ведущая «Орла и решки» сделала ринопластику
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Мэй высказалась после трагического пожара в Кемерово
Татары «жестко» ответят русским за Крым - Меджлис
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
07:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Утро в мегаполисе началось со шквалистого ветра и метели

В Новосибирск сегодня, 30 марта, пришла непогода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 64% 754 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AP 2018

В Новосибирске утро пятницы, 30 марта, началось со шквалистого ветра и сильной метели. Жители мегаполиса не ожидали такого погодного коллапса.

«Планировала пойти на работу в легком пальто, — говорит жительница Кировского района Олеся Мездрякова. — Это было около 8:30 утра. В последний момент меня смутили падающие с неба хлопья снега и я одела зимний пуховик. Оказалось, не зря. Как только я добралась до офиса, началась сильная метель».

Сильный ветер начался примерно в 9:30 утра по местному времени.

В региональном МЧС сообщили, что по прогнозам синоптиков, в Сибири 30 31 марта ухудшение погоды. Возможны дожди и метели, а шквалы ветра могут достигать 30 м/с. Это может привести к сбоям в энергоснабжении и ограничениям движения на дорогах и перевалах.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Мы со школы формируем в себе мужеподобное существо. Психолог - о любви и весенних обострениях
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ в Кемерово
Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Тулеев перечислил однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ
Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Спорт
СКА — ЦСКА: хоккей на миллиард В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь