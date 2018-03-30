Утро в мегаполисе началось со шквалистого ветра и метели

Источник: AP 2018

В Новосибирске утро пятницы, 30 марта, началось со шквалистого ветра и сильной метели. Жители мегаполиса не ожидали такого погодного коллапса.

«Планировала пойти на работу в легком пальто, — говорит жительница Кировского района Олеся Мездрякова. — Это было около 8:30 утра. В последний момент меня смутили падающие с неба хлопья снега и я одела зимний пуховик. Оказалось, не зря. Как только я добралась до офиса, началась сильная метель».

Сильный ветер начался примерно в 9:30 утра по местному времени.