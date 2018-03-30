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06:49 (мск), источник: Newslab.ru

Бизнесмены займутся уборкой Красноярска

О своей готовности помочь в благоустройстве краевого центра они сообщили мэру Сергею Ерёмину.

В краевом центре благоустроят территорию возле новой спортивной арены «Кристалл» (ул. Партизана Железняка), приведут в порядок парк 400-летия Красноярска и рынок «Новая Взлетка». В двух последних чистоту наведут красноярские бизнесмены. Такие решения накануне приняты по итогам выездного совещания главы города Сергея Ерёмина.

29 марта мэр Красноярска провёл выездную инспекцию по благоустройству территории, прилегающей к ледовой арене «Кристалл». Ее строительство завершится этим летом. Рядом с ареной отремонтируют подъездные пути и граничащий с объектом проезд, сделают газоны, тротуары и пешеходные ограждения. От ледовой арены через улицу Партизана Железняка построят пешеходный переход. Это будет первый за Уралом мост из алюминиевых конструкций.

Изменения коснутся и расположенных рядом со спортивным сооружением объектов. Одним из таких станет парк имени 400-летия Красноярска, который создан при поддержке всемирно известного мецената, почётного гражданина Красноярска Хазрета Совмена. В парке высадят более 70 крупномерных деревьев и отремонтируют граничащие с ним дороги — ул. Октябрьскую от ул. Авиаторов до ул. Взлетная; ул. 78-й Добровольческой бригады от ул. Октябрьская до ул. Петра Ломако; ул. Молокова от ул. Батурина до ул. Авиаторов. Приступят к ремонту в середине апреля.

«Парк очень символичный для нас, красноярцев, и он получит серьёзное развитие. Но, прежде всего, нам важно поддерживать его в чистоте. Около полутора недель назад я был в парке, и должного порядка на его территории не увидел. Понятно, что только за счёт средств муниципального бюджета содержать наш город в опрятном виде не получится. Поэтому очень важно, что в Красноярске есть бизнес, готовый подключиться к этому вопросу», — отметил Сергей Ерёмин.

Присутствующий на совещании представитель собственника МВДЦ «Сибирь» — генеральный директор АО «Сибагропромстрой» Камо Мурадян подтвердил готовность взять на регулярное обслуживание парк имени 400-летия Красноярска. Кроме того, он заявил о планах преобразить территорию рынка «Новая Взлётка».

«Приведём его облик в порядок. Облагородим территорию, придадим сооружениям эстетичный вид. С каждым предпринимателем будем работать индивидуально», — сказал Камо Мурадян.

«Наша задача — максимальная мобилизация и хозяйский подход к порядку в городе. Опыт совместной работы с бизнесом по содержанию городских пространств необходимо тиражировать», — подчеркнул мэр.

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