Бизнесмены займутся уборкой Красноярска
О своей готовности помочь в благоустройстве краевого центра они сообщили мэру Сергею Ерёмину.
О своей готовности помочь в благоустройстве краевого центра они сообщили мэру Сергею Ерёмину.
В краевом центре благоустроят территорию возле новой спортивной арены «Кристалл» (ул. Партизана Железняка), приведут в порядок парк 400-летия Красноярска и рынок «Новая Взлетка». В двух последних чистоту наведут красноярские бизнесмены. Такие решения накануне приняты по итогам выездного совещания главы города Сергея Ерёмина.
29 марта мэр Красноярска провёл выездную инспекцию по благоустройству территории, прилегающей к ледовой арене «Кристалл». Ее строительство завершится этим летом. Рядом с ареной отремонтируют подъездные пути и граничащий с объектом проезд, сделают газоны, тротуары и пешеходные ограждения. От ледовой арены через улицу Партизана Железняка построят пешеходный переход. Это будет первый за Уралом мост из алюминиевых конструкций.
«Парк очень символичный для нас, красноярцев, и он получит серьёзное развитие. Но, прежде всего, нам важно поддерживать его в чистоте. Около полутора недель назад я был в парке, и должного порядка на его территории не увидел. Понятно, что только за счёт средств муниципального бюджета содержать наш город в опрятном виде не получится. Поэтому очень важно, что в Красноярске есть бизнес, готовый подключиться к этому вопросу», — отметил Сергей Ерёмин.
Присутствующий на совещании представитель собственника МВДЦ «Сибирь» — генеральный директор АО «Сибагропромстрой» Камо Мурадян подтвердил готовность взять на регулярное обслуживание парк имени 400-летия Красноярска. Кроме того, он заявил о планах преобразить территорию рынка «Новая Взлётка».
«Приведём его облик в порядок. Облагородим территорию, придадим сооружениям эстетичный вид. С каждым предпринимателем будем работать индивидуально», — сказал Камо Мурадян.
«Наша задача — максимальная мобилизация и хозяйский подход к порядку в городе. Опыт совместной работы с бизнесом по содержанию городских пространств необходимо тиражировать», — подчеркнул мэр.
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