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06:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Полюс» привезет в Красноярск высокую культуру

На неделю город станет центром театральной жизни страны.

Региональный конкурс театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» в этом году пройдет в третий раз. Его финал состоится в нашем городе в сентябре в рамках фестиваля «Территория. Красноярск». Региональные театры покажут свои спектакли на одной сцене с ведущими российскими коллективами. Кроме этого красноярцы смогут пригласить актеров прямо к себе в квартиру, где будет разворачиваться одно из представлений.

Организаторы конкурса «Полюс. Золотой сезон» и фестиваля «Территория» опробовали формат большого театрального праздника в прошлом году. Тогда лучше российские спектакли смогли увидеть жители Магадана. В этом году повезет красноярцам — именно в нашем городе с 10 по 16 сентября состоится большой театральный праздник.

Конкурс «Полюс. Золотой сезон» направлен на то, чтобы помогать наиболее талантливым театрам в зоне присутствия компании — Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в республике Саха (Якутия). Второй год подряд этот проект пройдет совместно с фестивалем-школой современного искусства «Территория». Суть его состоит в следующем: театры из представленных регионов присылают на конкурс видео своих постановок. Жюри отбирает лучшие и вручает грант — общая сумма на всех победителей (а их будет до восьми) составляет 6 млн рублей. Оценивать работы будут ведущие российские специалисты в сфере искусства и культуры — к примеру, заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский, театральный критик Глеб Ситковский, музыкальный критик и драматург Илья Кухаренко, театральный обозреватель Елена Смородинова. Деньги театры могут потратить по своему желанию на обновление репертуара, технической части, новые декорации и многое другое, чего зачастую не хватает учреждениям культуры. Кроме того победители конкурса «Полюс. Золотой сезон» в сентябре собираются все в одном месте, где не только покажут свои работы, но и смогут посмотреть лучшие столичные постановки и пройти обучение.

«По сравнению с прошлым годом в Красноярске театральная программа удвоится за счет малых форм и дневных спектаклей, за счет форм на стыке жанров. По сути, в Красноярске пройдет московский фестиваль “Территория”, только умещенный в 1 неделю», — рассказала директор по связям с общественностью «Полюса» Виктория Васильева.

Подробности самой программы рассказала директор фестиваля «Территория» Екатерина Якимова. По ее словам, красноярцы смогут посетить лучшие российские и региональные постановки, а также экспериментальные спектакли, которые и в Москве с трудом увидишь.

«Программа по жанрам будет разнообразная, но сбалансированная. Мы представим такие современные жанры как танец, драма, балет, проекты на стыке. Думаю, публике будет интересно», — поведала Якимова.

Кроме спектаклей-победителей конкурса «Полюс. Золотой сезон», красноярцы увидят постановки Театра Наций, театра «Балет Москва», Центра им. Мейерхольда, Мастерской Брусникина, европейского театра Rimmini Protokol.

Базой для фестиваля «Территория. Красноярск» станет ТЮЗ. Несколько спектаклей пройдут на других площадках. Сценой для одного из спектаклей вообще станут квартиры красноярцев.

«Это формат “Театр вне театра” и иммерсивно-игровой спектакль “В гостях. Европа” — его действие развернется в квартирах обычных красноярцев. Авторы сами создадут нужный интерьер, а место действия станет известно лишь за некоторое время до начала постановки. Мы заблаговременно объявим условия, на которых красноярцы смогут заявить свои квартиры для участия в спектакле. Сейчас пока скажу, что это должны быть квартиры реальных горожан. Требований к размерам нет — в Москве спектакль играется и в хрущевках», — рассказала Якимова.

Частью фестиваля станет специальный проект Московского музея современного искусства. Его представитель Алексей Новоселов пообещал, что красноярцы увидят оригинальную коллекцию искусства 20 века, которой располагает музей.

Что касается стоимости билетов на постановки столичных театров, то Виктория Васильева пообещала, что цены будут аналогичными тем, что сейчас есть в театрах красноярских. Продажа начнется с конца июня, когда станут известны победители конкурса «Полюс. Золотой сезон», которые представят 2 спектакля в рамках фестиваля.

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