«Полюс» привезет в Красноярск высокую культуру
На неделю город станет центром театральной жизни страны.
На неделю город станет центром театральной жизни страны.
Региональный конкурс театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» в этом году пройдет в третий раз. Его финал состоится в нашем городе в сентябре в рамках фестиваля «Территория. Красноярск». Региональные театры покажут свои спектакли на одной сцене с ведущими российскими коллективами. Кроме этого красноярцы смогут пригласить актеров прямо к себе в квартиру, где будет разворачиваться одно из представлений.
Организаторы конкурса «Полюс. Золотой сезон» и фестиваля «Территория» опробовали формат большого театрального праздника в прошлом году. Тогда лучше российские спектакли смогли увидеть жители Магадана. В этом году повезет красноярцам — именно в нашем городе с 10 по 16 сентября состоится большой театральный праздник.
«По сравнению с прошлым годом в Красноярске театральная программа удвоится за счет малых форм и дневных спектаклей, за счет форм на стыке жанров. По сути, в Красноярске пройдет московский фестиваль “Территория”, только умещенный в 1 неделю», — рассказала директор по связям с общественностью «Полюса» Виктория Васильева.
Подробности самой программы рассказала директор фестиваля «Территория» Екатерина Якимова. По ее словам, красноярцы смогут посетить лучшие российские и региональные постановки, а также экспериментальные спектакли, которые и в Москве с трудом увидишь.
«Программа по жанрам будет разнообразная, но сбалансированная. Мы представим такие современные жанры как танец, драма, балет, проекты на стыке. Думаю, публике будет интересно», — поведала Якимова.
Базой для фестиваля «Территория. Красноярск» станет ТЮЗ. Несколько спектаклей пройдут на других площадках. Сценой для одного из спектаклей вообще станут квартиры красноярцев.
«Это формат “Театр вне театра” и
Что касается стоимости билетов на постановки столичных театров, то Виктория Васильева пообещала, что цены будут аналогичными тем, что сейчас есть в театрах красноярских. Продажа начнется с конца июня, когда станут известны победители конкурса «Полюс. Золотой сезон», которые представят 2 спектакля в рамках фестиваля.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.