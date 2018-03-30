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06:47 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярск на Экономический форум приедут звезды хоккея

13 апреля в рамках КЭФ пройдет благотворительный матч с участием звезд клуба «Легенды хоккея», сообщают в пресс-службе правительства края.

Сборные команд Красноярского края и гостей экономического форума встретятся в многофункциональном спорткомплексе «Арена. Север». В состав команд войдут представители власти, бизнесмены, общественные деятели, руководители спортивных отраслей региона. Особыми участниками матча станут знаменитые советские и российские спортсмены, представители клуба «Легенды хоккея».

Возглавит делегацию хоккеистов президент клуба, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы Александр Якушев. Также на лед выйдут: олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и Европы Сергей Бабинов, олимпийский чемпион Игорь Болдин, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Илья Бякин, олимпийский чемпион, чемпион мира Евгений Давыдов, трехкратный чемпион мира Ирек Гимаев, четырехкратный чемпион мира Владимир Голиков, двукратный чемпион мира Александр Голиков, чемпион Советского Союза, обладатель кубка Шпенглера — старейшего в мире международного хоккейного турнира — Игорь Мишуков, серебряный призёр чемпионата мира, обладатель Кубка европейских чемпионов Александр Гуськов.

Игра начнется 13 апреля в 20.00 в спорткомплексе «Арена. Север» (ул. 9 Мая, 74). Билеты можно приобрести в кассах самого спортивного комплекса и стадиона «Локомотив». Также во время проведения КЭФ специальная билетная стойка будет организована в МВДЦ «Сибирь». Билет стоит 250 рублей.

Все вырученные денежные средства с игры направят Красноярскую региональную общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца». Кроме того, в преддверии матча планируются мастер-классы от легендарных хоккеистов для воспитанников детских и юношеских спортивных школ Красноярска, а также фото- и автограф-сессии.

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