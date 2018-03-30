Тулеев перечислил однодневный заработок на счет пострадавших при пожаре

Губернатор Кемеровской области и его заместители перечислили однодневный заработок на счет пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, по состоянию на 29 марта на благотворительном счету жертв трагедии и их родственников 24 300 000 рублей. На расчетный благотворительный счет поступают пожертвования от трудовых коллективов предприятий, организаций, компаний, граждан Кемеровской области, регионов России и мира.