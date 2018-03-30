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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Тулеев перечислил однодневный заработок на счет пострадавших при пожаре

Также поступили и заместители губернатора.

Губернатор Кемеровской области и его заместители перечислили однодневный заработок на счет пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, по состоянию на 29 марта на благотворительном счету жертв трагедии и их родственников 24 300 000 рублей. На расчетный благотворительный счет поступают пожертвования от трудовых коллективов предприятий, организаций, компаний, граждан Кемеровской области, регионов России и мира.

Решение о дальнейшем использовании средств будет приниматься при участии широкой общественности, депутатов, членов семей погибших.

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