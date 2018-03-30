Тулеев перечислил однодневный заработок на счет пострадавших при пожаре
Также поступили и заместители губернатора.
Также поступили и заместители губернатора.
Губернатор Кемеровской области и его заместители перечислили однодневный заработок на счет пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».
Как сообщает
Решение о дальнейшем использовании средств будет приниматься при участии широкой общественности, депутатов, членов семей погибших.
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