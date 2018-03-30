В штате правительства Красноярского края новые назначения
Назначены четыре новых заместителя министров.
Назначены четыре новых заместителя министров.
В штате правительства Красноярского края произошли новые назначения, они коснулись четырех министерств. Официальный документ о назначении появился на портале краевого правительства. Так, на должность заместителя министра образования края назначен Максим Румянцев. Срок его полномочий составит 1 год.
Заместителем министра промышленности, энергетики и
С 16 апреля приступит к своей работе и новый замминистра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Ольга Чернышева. Согласно документу, срок ее работы — два года. И она переезжает в Красноярск из ЗАТО г. Зеленогорск.
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