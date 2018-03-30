В штате правительства Красноярского края новые назначения

Источник: Комсомольская правда

В штате правительства Красноярского края произошли новые назначения, они коснулись четырех министерств. Официальный документ о назначении появился на портале краевого правительства. Так, на должность заместителя министра образования края назначен Максим Румянцев. Срок его полномочий составит 1 год.

Заместителем министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства назначен Евгений Афанасьев. Его перевели из министерства строительства переводом, на три года. Вместо него также на три года заместителем министра строительства Красноярского края назначена Елена Цитович.