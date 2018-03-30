Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Сын Боярской и Матвеева растрогал соцсети своим подарком (фото)
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Вейпы с ванилью и корицей оказались самыми токсичными
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
«Новый русский взгляд» на войну встревожил западных экспертов
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Ольга Бузова украсила обложку Playboy
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В штате правительства Красноярского края новые назначения

Назначены четыре новых заместителя министров.

Источник: Комсомольская правда

В штате правительства Красноярского края произошли новые назначения, они коснулись четырех министерств. Официальный документ о назначении появился на портале краевого правительства. Так, на должность заместителя министра образования края назначен Максим Румянцев. Срок его полномочий составит 1 год.

Заместителем министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства назначен Евгений Афанасьев. Его перевели из министерства строительства переводом, на три года. Вместо него также на три года заместителем министра строительства Красноярского края назначена Елена Цитович.

С 16 апреля приступит к своей работе и новый замминистра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Ольга Чернышева. Согласно документу, срок ее работы — два года. И она переезжает в Красноярск из ЗАТО г. Зеленогорск.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Подведены итоги конкурса "Карта гармоничных семей России"
На борт задержанного Украиной крымского судна доставили продукты
СКР сообщил о самовольном строительстве ТЦ «Зимняя вишня»
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд
Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Саудовский принц назвал сроки вероятной войны с Ираном
Юлия Скрипаль начала принимать пищу и пить в больнице
Спорт
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
Елена Ваенга отдыхает с сыном на Сейшелах (фото) Певица стала чаще показывать поклонникам наследника.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь