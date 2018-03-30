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07:20 (мск), источник: АиФ Омск

Омские пенсионеры и студенты могут слетать в Симферополь за 5 тыс. рублей

Такова цена билета в Симферополь и обратно.

Омские пенсионеры и студенты могут слетать в Симферополь за 5 тыс. рублей. Купить льготные билеты в Крым можно по программе «Симферополь», которая будет действовать с апреля до декабря 2018 года.

Купить билет туда и обратно за 5 тыс. рублей могут пенсионеры (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55), студенты моложе 23 лет, а также инвалиды и люди, сопровождающие инвалида 1-ой группы и ребёнка-инвалида.

Самолёт, на который можно купить льготные билеты, будет летать еженедельно по средам.

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