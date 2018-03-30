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07:20 (мск), источник: Om1.ru

Омичи снова жалуются на дорожные ямы

Ухабы автомобилисты активно обсуждают в соцсетях.

Омские автолюбители предупреждают друг друга об опасностях на дороге. В соцсетях они делятся информацией о крупных ямах, которые могут стать причиной порчи машины.

Таких мест довольно много. К примеру, по словам очевидцев, на улице Панфилова вблизи дома № 3 разбитое дорожное полотно замаскировала лужа, из-за чего только в течение часа пострадало 13 машин.

Омич Антон Шафранов поделился фотографиями огромной дыры на улице 10 лет Октября.

«Страшная» яма ждет автомобилистов и на улице Лукашевича после поворота под мост, рассказала Яна Мазова. Она отметила, что машины налетают на ухаб «через одну», у всех пробивает колеса.

Одни комментаторы сетуют, что из-за активного таяния дальше будет только хуже, а также призывают друг друга вызывать ДПС и оформлять ДТП, другие советуют не лихачить и следить за дорогой.

Омичи шутят, что весной поездка по некоторым улицам превращается в шоу «Интуиция».

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