Омичи снова жалуются на дорожные ямы
Ухабы автомобилисты активно обсуждают в соцсетях.
Ухабы автомобилисты активно обсуждают в соцсетях.
Омские автолюбители предупреждают друг друга об опасностях на дороге. В соцсетях они делятся информацией о крупных ямах, которые могут стать причиной порчи машины.
Таких мест довольно много. К примеру, по словам очевидцев, на улице Панфилова вблизи дома № 3 разбитое дорожное полотно замаскировала лужа,
Омич Антон Шафранов поделился фотографиями огромной дыры на улице 10 лет Октября.
«Страшная» яма ждет автомобилистов и на улице Лукашевича после поворота под мост, рассказала Яна Мазова. Она отметила, что машины налетают на ухаб «через одну», у всех пробивает колеса.
Одни комментаторы сетуют, что
Омичи шутят, что весной поездка по некоторым улицам превращается в шоу «Интуиция».
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