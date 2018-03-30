После проверки выяснилось — 80% омских газовых баллонов непригодны

После целой серии трагических случаев со взрывами газовых баллонов в квартирах омичей в регионе началась масштабная проверка. Результаты оказались довольно пугающими.

По данным областного правительства, обновления баллонов в организациях, которые имеют право торговать газом, не было более 20 лет. Из-за этого 80% емкостей уже не пригодны для эксплуатации. Также отчитались, что областная газовая компания закупила уже более 5 тысяч новых баллонов. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы обеспечить всех потребителей.

— В настоящее время мы принимаем к обмену баллоны со сроком годности не более 40 лет. Если срок эксплуатации превышен, жителям предлагается приобрести емкость самостоятельно, обеспечив себе безопасность на десятки лет, — подчеркнул директор по развитию ООО «Омская областная газовая компания» Юрий Шевченко.