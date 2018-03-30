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07:15 (мск), источник: Комсомольская правда

После проверки выяснилось — 80% омских газовых баллонов непригодны

Почти все они уже крайне изношены и могут разгерметизироваться в любой момент.

После целой серии трагических случаев со взрывами газовых баллонов в квартирах омичей в регионе началась масштабная проверка. Результаты оказались довольно пугающими.

По данным областного правительства, обновления баллонов в организациях, которые имеют право торговать газом, не было более 20 лет. Из-за этого 80% емкостей уже не пригодны для эксплуатации. Также отчитались, что областная газовая компания закупила уже более 5 тысяч новых баллонов. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы обеспечить всех потребителей.

— В настоящее время мы принимаем к обмену баллоны со сроком годности не более 40 лет. Если срок эксплуатации превышен, жителям предлагается приобрести емкость самостоятельно, обеспечив себе безопасность на десятки лет, — подчеркнул директор по развитию ООО «Омская областная газовая компания» Юрий Шевченко.

Проводивший совещание по этому поводу первый заместитель губернатора Сергей Фролов предположил, что покупка нового баллона за две тысячи рублей доступна не каждой семье и посоветовал компенсировать стоимость для малоимущих омичей.

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