Краевое Управление МЧС провело пожарные учения в ТЦ Чусового

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По тактическому замыслу, пожар возник в цокольном этаже в магазине, продающем строительные материалы. В центре противоположной стены от основного входа из-за замыкания произошло возгорание хозтоваров, сработала пожарная сигнализация, в помещении образовалось задымление. Создалась угроза распространения огня по всей площади этажа, а также первому этажу. Дежурный персонал при помощи огнетушителей приступил к тушению пожара.

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На тушение пожара были привлечены силы и средства по рангу пожара № 3.

Пожарно-тактические учения преследовали следующие цели: проверить знания обязанностей и действия обслуживающего персонала; тренировать личный состав в организации тушения пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в зданиях повышенной этажности с вентилируемыми фасадами; проверить работоспособность систем противопожарной защиты и сигнализации объекта; проверить исправность источников водоснабжения; оценить действия первого и последующих руководителей для тушения пожара.