Краевое Управление МЧС провело пожарные учения в ТЦ Чусового
Управление МЧС России по Пермскому краю завершило пожарные учения в
Управление МЧС России по Пермскому краю завершило пожарные учения в
По тактическому замыслу, пожар возник в цокольном этаже в магазине, продающем строительные материалы. В центре противоположной стены от основного входа
На тушение пожара были привлечены силы и средства по рангу пожара № 3.
Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Погибли более 60 человек. Учения в прикамских торговых центрах были запланированы еще в 2017 году, сообщили в МЧС.
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