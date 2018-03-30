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08:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевое Управление МЧС провело пожарные учения в ТЦ Чусового

Управление МЧС России по Пермскому краю завершило пожарные учения в торгово-административном центре «Сатурн» в Чусовом.

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По тактическому замыслу, пожар возник в цокольном этаже в магазине, продающем строительные материалы. В центре противоположной стены от основного входа из-за замыкания произошло возгорание хозтоваров, сработала пожарная сигнализация, в помещении образовалось задымление. Создалась угроза распространения огня по всей площади этажа, а также первому этажу. Дежурный персонал при помощи огнетушителей приступил к тушению пожара.

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На тушение пожара были привлечены силы и средства по рангу пожара № 3.

Пожарно-тактические учения преследовали следующие цели: проверить знания обязанностей и действия обслуживающего персонала; тренировать личный состав в организации тушения пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в зданиях повышенной этажности с вентилируемыми фасадами; проверить работоспособность систем противопожарной защиты и сигнализации объекта; проверить исправность источников водоснабжения; оценить действия первого и последующих руководителей для тушения пожара.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Погибли более 60 человек. Учения в прикамских торговых центрах были запланированы еще в 2017 году, сообщили в МЧС.

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