Бабушки и дедушки Уфы смогут бесплатно научиться йоге

С 15:00 до 19:00 для пожилых уфимцев будут организованы различные мастер-классы и зоны активностей. Например, будет создана зона здоровья, где бабушки и дедушки смогут попробовать себя в занятиях йогой, фитнесом и танцами. Горожан ждут новые знакомства с ровесниками, ярмарки вакансий и поделок.

«Основная идея фестиваля в том, чтобы рассказать и показать, как можно жить активной, яркой, насыщенной жизнью в любом возрасте. Даже если вам немного за 50, или даже слегка за 80 — самое время — знакомиться, активно общаться, заниматься своим здоровьем, открывать в себе творческие способности, путешествовать и жить счастливо», — рассказали организаторы фестиваля.