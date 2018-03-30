Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Сын Боярской и Матвеева растрогал соцсети своим подарком (фото)
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
СМИ: в РФ захотели узнать, что искал "вертолет-разведчик" США
Британия отреагировала на ответные меры России
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Ольга Бузова украсила обложку Playboy
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
6 огромных зданий, которые эффектно снесли
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
08:05 (мск), источник: АиФ Уфа

Бабушки и дедушки Уфы смогут бесплатно научиться йоге

В ГКЗ «Башкортостан» пройдёт фестиваль «Возраст счастья».

В Уфе 12 апреля в ГКЗ «Башкортостан» пройдет городской фестиваль «Возраст счастья».

С 15:00 до 19:00 для пожилых уфимцев будут организованы различные мастер-классы и зоны активностей. Например, будет создана зона здоровья, где бабушки и дедушки смогут попробовать себя в занятиях йогой, фитнесом и танцами. Горожан ждут новые знакомства с ровесниками, ярмарки вакансий и поделок.

С 19:00 до 20:10 для пришедших выступят творческие и профессиональные коллективы Уфы и Башкирии.

«Основная идея фестиваля в том, чтобы рассказать и показать, как можно жить активной, яркой, насыщенной жизнью в любом возрасте. Даже если вам немного за 50, или даже слегка за 80 — самое время — знакомиться, активно общаться, заниматься своим здоровьем, открывать в себе творческие способности, путешествовать и жить счастливо», — рассказали организаторы фестиваля.

Вход на мероприятие свободный. Дополнительная информация по телефону: 89273338491, Оксана.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Насколько вы доступны для мошенников? Тест
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Тулеев перечислил однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ
Задержана гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»
В России стало на 200 тысяч меньше абонентов сотовой связи
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Спорт
СКА — ЦСКА: хоккей на миллиард В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь