Бабушки и дедушки Уфы смогут бесплатно научиться йоге
В ГКЗ «Башкортостан» пройдёт фестиваль «Возраст счастья».
В ГКЗ «Башкортостан» пройдёт фестиваль «Возраст счастья».
В Уфе 12 апреля в ГКЗ «Башкортостан» пройдет городской фестиваль «Возраст счастья».
С 15:00 до 19:00 для пожилых уфимцев будут организованы различные
С 19:00 до 20:10 для пришедших выступят творческие и профессиональные коллективы Уфы и Башкирии.
«Основная идея фестиваля в том, чтобы рассказать и показать, как можно жить активной, яркой, насыщенной жизнью в любом возрасте. Даже если вам немного за 50, или даже слегка за 80 — самое время — знакомиться, активно общаться, заниматься своим здоровьем, открывать в себе творческие способности, путешествовать и жить счастливо», — рассказали организаторы фестиваля.
Вход на мероприятие свободный. Дополнительная информация по телефону: 89273338491, Оксана.
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