Региональные силовики объединятся для предотвращения ЧС, подобных кемеровскому

На территории Красноярска уже есть потенциально опасный объект, который по непонятной причине до сих пор принимал покупателей. Это торговый центр «Вавилон» на правобережье. Там давно не соблюдается пожарная безопасность и даже есть решение суда на запрет эксплуатации здания, но с проверками к бизнесменам нагрянули только сейчас.

