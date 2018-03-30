Арахис с жуками прибыл во Владивосток из Индии

В Приморье из Индии прибыла крупная партия арахиса весом 19 тонн, зараженного карантинным вредителем арахисовой зерновкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Ввоз данной продукции на территорию России запрещен.

Лабораторные исследования проб показали, что партия арахиса содержала в себе не только мертвых насекомых огневки сухофруктовой, но и живых карантинных вредителей — личинок арахисовой зерновки.

Чтобы не допустить распространения данного вредителя на территории России, ввоз партии был запрещен.