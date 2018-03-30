Автобусы Владивостока избавят от проделок хулиганов

Источник: ДЕЙТА

Они очистят от мусора территории транспортных парков, депо и конечных остановок, проведут уборку ремонтных и производственных помещений предприятий, особое внимание будет уделено санитарному состоянию автобусов.

«Общественный транспорт ежедневно приводят в порядок. Но, к сожалению, пассажирами не всегда соблюдаются правила пользованию общественным транспортом, следствием чего являются разрисованные и порезанные сидения, мусор. Поэтому самое время провести генеральную уборку», — отметили в управлении транспорта.

Кроме того, транспортные предприятия примут участие в общегородском субботнике, который состоится 21 апреля.