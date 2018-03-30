Автобусы Владивостока избавят от проделок хулиганов
Во Владивостоке уже в предстоящий понедельник, 2 апреля, стартует санитарный двухмесячник. В нем примут участие 14
Во Владивостоке уже в предстоящий понедельник, 2 апреля, стартует санитарный двухмесячник. В нем примут участие 14
Они очистят от мусора территории транспортных парков, депо и конечных остановок, проведут уборку ремонтных и производственных помещений предприятий, особое внимание будет уделено санитарному состоянию автобусов.
«Общественный транспорт ежедневно приводят в порядок. Но, к сожалению, пассажирами не всегда соблюдаются правила пользованию общественным транспортом, следствием чего являются разрисованные и порезанные сидения, мусор. Поэтому самое время провести генеральную уборку», — отметили в управлении транспорта.
Кроме того, транспортные предприятия примут участие в общегородском субботнике, который состоится 21 апреля.
Михаил Грач.
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