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08:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Автобусы Владивостока избавят от проделок хулиганов

Во Владивостоке уже в предстоящий понедельник, 2 апреля, стартует санитарный двухмесячник. В нем примут участие 14 компаний-перевозчиков, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

Они очистят от мусора территории транспортных парков, депо и конечных остановок, проведут уборку ремонтных и производственных помещений предприятий, особое внимание будет уделено санитарному состоянию автобусов.

«Общественный транспорт ежедневно приводят в порядок. Но, к сожалению, пассажирами не всегда соблюдаются правила пользованию общественным транспортом, следствием чего являются разрисованные и порезанные сидения, мусор. Поэтому самое время провести генеральную уборку», — отметили в управлении транспорта.

Кроме того, транспортные предприятия примут участие в общегородском субботнике, который состоится 21 апреля.

Михаил Грач.

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