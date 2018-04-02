Погода в доме. Как зарабатывать больше мужа и не испытывать вины

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Лет двадцать назад я познакомилась с интересной семьей. Ей было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель. Женщина зарабатывала в разы больше, чем муж. Вместе они были порядка десяти лет. На мой вопрос, что их объединяет, она ответила очень просто: «Мне надоели заумные разговоры с собственниками бизнеса, бесконечные совещания и проблемы на работе, хочу быть любимой, чтобы меня носили на руках».

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Хочу просто получать удовольствие от присутствия сильного, молодого, любящего мужа и совершенно неважно, что я больше зарабатываю.

В действительности все было не так банально: в девяностые они прошли «огонь и воду», он заслужил любовь и уважение, выстроил замечательные отношения с ее детьми и никогда не интересовался размером кошелька.

За последние 20 лет традиционный институт семьи сильно изменился. Одни предпочитают строить партнерские отношения и не регистрировать брак официально. Другие заключают брачные контракты, в которых прописывают множество нюансов, прежде всего, финансового характера.

Женщина создана с более высоким порогом боли, повышенной адаптивностью, выживаемостью ввиду того, что природой в нее заложена роль хранительницы потомства (эту роль женщины иногда готовы выполнять любой ценой).

В кризисные времена женщина вынуждена быстро адаптироваться к ситуации, находить решения проблемы и, зачастую, в ущерб себе, принимать не очень приятные решения.

Мужчины, занимающие высокие руководящие посты во время кризиса глубоко переживают по поводу того, что остались не у дел. При этом в аналогичной ситуации женщины берутся за любую работу, вне зависимости от статуса и финансовой составляющей.

Если у женщины есть дети, то их воспитание и поддержание их благосостояния — это первая задача, заложенная на физиологическом уровне. Тащить еще и мужа, который находится в «образе обиженного и ущемленного» может далеко не каждая, поэтому многие разводятся.

Чтобы семья, где женщина зарабатывает больше, была счастлива, ее членам необходимо отойти от классических рамок устройства быта в семье: перераспределить обязанности, мужчина должен взять на свои плечи стереотипно «женские хлопоты», стать опорой и поддержкой, поменять свое сознание и понять, что работа — это, прежде всего, ресурс для движения вперед. Тогда и не возникнет вопроса, кто и сколько приносит домой, а проведение времени за «женскими делами» значительно поднимет ценность жены в глазах мужа, испытавшего на себе, что это такое.

Мудрая женщина, в свою очередь, не будет упрекать мужа, что он не зарабатывает, а оставит за ним решение финансовых вопросов — ты в семье голова, мужчина, тебе и решать. Необходимо позволять ему оставаться мужчиной, ведь в том, что вы стали зарабатывать больше, есть и его заслуга — каждодневная забота о вас, о детях, понимание, умение выслушать и поддержать. Оставляйте свою звездность и высокий статус на работе, приходите домой слабой, нежной, женственной и тогда не возникнет чувства вины за личный финансовый успех.

Без барьеров

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Изменения происходят и в построении карьеры. Становление бизнеса у нас в стране происходило по мужскому принципу «захватить, завоевать», компаниями управляли авторитарными методами. Женщине вертикальную карьеру было делать не просто, и в должностях, и в зарплатах в приоритете всегда были мужчины. Последние годы гендерные барьеры размываются, к сожалению, пока остаются возрастные, хотя все больше женщин 50+ занимают высокие посты.

Периодически женщина упирается в свой карьерный потолок, ей приходится перестраиваться, расширять кругозор, осваивать новые направления и области знаний. Она пытается выстраивать деятельность уже больше с учетом своих природных данных, без прицела на вертикальную карьеру, женщина приступает к реализации своих идей, которые она давно вынашивала в период построения карьеры, но на которые не хватало времени. Я это называю карьера самореализации, самовыражения.

Женщины более гибки в принятии решений, у них хорошо развита интуиция, они отличные переговорщики. Многие мужчины по-прежнему нацелены на построение вертикальной карьеры, от менеджера до руководителя, поэтому они столь болезненно переносят увольнения и переход с одной работы на другую. У вас есть хороший шанс в период творческого кризиса вашего мужчины подкинуть ему идею создания семейного бизнеса или поддержать его задумки, которую он неоднократно упоминал в виде «хочу», но не решался начать.