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08:17 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье решат проблему бродячих животных

Депутаты края просят Госдуму рассмотреть проект федерального закона.

Для решения проблемы безнадзорных животных приморские парламентарии просят депутатов Государственной Думы ускорить рассмотрение проекта федерального закона «Об ответственном обращении с животными», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Законодательное собрание Приморского края.

Депутаты на заседании Заксобрания уделили внимание проблеме регулирования численности безнадзорных животных, содержания домашних и диких животных. Тема актуальна для многих регионов России, в том числе для Приморья.

«Факты жестокого обращения с животными и нападения безнадзорных животных на людей всегда вызывают широкий общественный резонанс и указывают на необходимость принятия органами государственной власти мер реагирования. Однако при отсутствии комплексного правового регулирования на федеральном уровне данные меры бессистемны и малоэффективны», — объясняет причины обращения к федеральным коллегам председатель комитета ЗС по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.

В настоящее время регионы самостоятельно решают, как обращаться с животными. Часто используются принципиально противоположные подходы. Например, по-разному решаются вопросы о сроке содержания отловленных безнадзорных животных и их дальнейшей судьбе. Вместе с тем Верховный суд РФ считает незаконным эвтаназию здоровых безнадзорных животных и недопустимым применения метода их отлова, стерилизации и возврата в окружающую среду. Поскольку считает, что единственным вариантом решения проблемы является пожизненное содержание отловленных безнадзорных животных в специально созданных приютах или питомниках.

Для обеспечения одной нормативно-правовой базы нужно принять федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который начали разрабатывать ещё в марте 2011 года. Последнее рассмотрение было запланировано на ноябрь 2017 года, но оно так и не состоялось.

Проблема имеет большое социальное значение. Ежегодно в медучреждения края за помощью обращаются около 6 тысяч приморцев, пострадавших от нападения животных.

Поэтому приморские депутаты предлагают федеральным законодателям ускорить принятие необходимого закона. Своё обращение они направили в адрес председателя нижней палаты Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, представляющих Приморский край в российском парламенте. Также краевые депутаты обратятся к законодательным органам государственной власти субъектов РФ с просьбой поддержать их позицию.

Напомним, в конце января мэр Владивостока Виталий Веркеенко занялся проблемой бездомных животных. В начале февраля Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока заявило о готовности выделить деньги на отлов животных. А в середине февраля Веркеенко поручил организацию специального приюта.

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