В Приморье решат проблему бродячих животных
Депутаты края просят Госдуму рассмотреть проект федерального закона.
Депутаты края просят Госдуму рассмотреть проект федерального закона.
Для решения проблемы безнадзорных животных приморские парламентарии просят депутатов Государственной Думы ускорить рассмотрение проекта федерального закона «Об ответственном обращении с животными», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Законодательное собрание Приморского края.
Депутаты на заседании Заксобрания уделили внимание проблеме регулирования численности безнадзорных животных, содержания домашних и диких животных. Тема актуальна для многих регионов России, в том числе для Приморья.
«Факты жестокого обращения с животными и нападения безнадзорных животных на людей всегда вызывают широкий общественный резонанс и указывают на необходимость принятия органами государственной власти мер реагирования. Однако при отсутствии комплексного правового регулирования на федеральном уровне данные меры бессистемны и малоэффективны», — объясняет причины обращения к федеральным коллегам председатель комитета ЗС по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.
Для обеспечения одной
Проблема имеет большое социальное значение. Ежегодно в медучреждения края за помощью обращаются около 6 тысяч приморцев, пострадавших от нападения животных.
Поэтому приморские депутаты предлагают федеральным законодателям ускорить принятие необходимого закона. Своё обращение они направили в адрес председателя нижней палаты Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, представляющих Приморский край в российском парламенте. Также краевые депутаты обратятся к законодательным органам государственной власти субъектов РФ с просьбой поддержать их позицию.
Напомним, в конце января мэр Владивостока Виталий Веркеенко занялся проблемой бездомных животных. В начале февраля Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока заявило о готовности выделить деньги на отлов животных. А в середине февраля Веркеенко поручил организацию специального приюта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.