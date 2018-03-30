В Приморье решат проблему бродячих животных ...

Для решения проблемы безнадзорных животных приморские парламентарии просят депутатов Государственной Думы ускорить рассмотрение проекта федерального закона «Об ответственном обращении с животными», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Законодательное собрание Приморского края.

Депутаты на заседании Заксобрания уделили внимание проблеме регулирования численности безнадзорных животных, содержания домашних и диких животных. Тема актуальна для многих регионов России, в том числе для Приморья.

«Факты жестокого обращения с животными и нападения безнадзорных животных на людей всегда вызывают широкий общественный резонанс и указывают на необходимость принятия органами государственной власти мер реагирования. Однако при отсутствии комплексного правового регулирования на федеральном уровне данные меры бессистемны и малоэффективны», — объясняет причины обращения к федеральным коллегам председатель комитета ЗС по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.

В настоящее время регионы самостоятельно решают, как обращаться с животными. Часто используются принципиально противоположные подходы. Например, по-разному решаются вопросы о сроке содержания отловленных безнадзорных животных и их дальнейшей судьбе. Вместе с тем Верховный суд РФ считает незаконным эвтаназию здоровых безнадзорных животных и недопустимым применения метода их отлова, стерилизации и возврата в окружающую среду. Поскольку считает, что единственным вариантом решения проблемы является пожизненное содержание отловленных безнадзорных животных в специально созданных приютах или питомниках.

Для обеспечения одной нормативно-правовой базы нужно принять федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который начали разрабатывать ещё в марте 2011 года. Последнее рассмотрение было запланировано на ноябрь 2017 года, но оно так и не состоялось.

Проблема имеет большое социальное значение. Ежегодно в медучреждения края за помощью обращаются около 6 тысяч приморцев, пострадавших от нападения животных.

Поэтому приморские депутаты предлагают федеральным законодателям ускорить принятие необходимого закона. Своё обращение они направили в адрес председателя нижней палаты Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, представляющих Приморский край в российском парламенте. Также краевые депутаты обратятся к законодательным органам государственной власти субъектов РФ с просьбой поддержать их позицию.