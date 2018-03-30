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08:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Застройщик перекрыл путь тысячам владивостокцев

Лестница, ведущая от кольца 3 Рабочей к Нагорному парку, неожиданно оказалась перекрыта красным забором, сообщает DEITA. RU.

«Проход закрыт. Обход», — гласит надпись на заборе с зеленой стрелочкой направления движения. Автор забора пока неизвестен, но его наверняка установят компетентные органы.

Как рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Артем Самсонов, — «Сказать, что я возмущён — ничего не сказать. Какие-то подлецы в наглую перегородили лестницу, которая ведёт от кольца 3й Рабочей к Нагорному парку, которой пользуются тысячи жителей улицы Шилкинская, за восстановление которой я долго бился и которую собственно недавно администрация города восстановила».

По словам Артема Самсонова, им уже направлены заявления в администрацию города и прокуратуру. «Активных же горожан я призываю на субботник, собраться и разобрать это безобразие к едрёной бабушке. Готов предоставить рабочий инструмент» — говорит Артем Самсонов.

Дмитрий Санников.

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