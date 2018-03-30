Застройщик перекрыл путь тысячам владивостокцев
Лестница, ведущая от кольца 3 Рабочей к Нагорному парку, неожиданно оказалась перекрыта красным забором, сообщает DEITA. RU.
Лестница, ведущая от кольца 3 Рабочей к Нагорному парку, неожиданно оказалась перекрыта красным забором, сообщает DEITA. RU.
«Проход закрыт. Обход», — гласит надпись на заборе с зеленой стрелочкой направления движения. Автор забора пока неизвестен, но его наверняка установят компетентные органы.
Как рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Артем Самсонов, — «Сказать, что я возмущён — ничего не сказать.
По словам Артема Самсонова, им уже направлены заявления в администрацию города и прокуратуру. «Активных же горожан я призываю на субботник, собраться и разобрать это безобразие к едрёной бабушке. Готов предоставить рабочий инструмент» — говорит Артем Самсонов.
Дмитрий Санников.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.