Застройщик перекрыл путь тысячам владивостокцев

«Проход закрыт. Обход», — гласит надпись на заборе с зеленой стрелочкой направления движения. Автор забора пока неизвестен, но его наверняка установят компетентные органы.

Как рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Артем Самсонов, — «Сказать, что я возмущён — ничего не сказать. Какие-то подлецы в наглую перегородили лестницу, которая ведёт от кольца 3й Рабочей к Нагорному парку, которой пользуются тысячи жителей улицы Шилкинская, за восстановление которой я долго бился и которую собственно недавно администрация города восстановила».

По словам Артема Самсонова, им уже направлены заявления в администрацию города и прокуратуру. «Активных же горожан я призываю на субботник, собраться и разобрать это безобразие к едрёной бабушке. Готов предоставить рабочий инструмент» — говорит Артем Самсонов.