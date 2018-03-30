Саперы Минобороны взрывают лед на 3 реках Южного Урала

Источник: РИА "Новости"

Сводный отряд инженерной бригады и танковой дивизии Центрального военного округа приступил к подрывным работам на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Главная цель — обезопасить населенные пункты от паводка. В своей работе подрывные отряды используют тротиловые заряды, которые закладываются в подготовленные лунки на глубину до метра. Подрыв более десятка зарядов происходит одновременно», — говорится в сообщении ЦВО.

Лед взрывают в местах, где он толще всего. Также заряды закладывают там, где реки сужаются или резко меняют русло. Наиболее сложные участки находятся в городской черте.

Благодаря подрыву ледяных заторов на реках затопления населенных пунктов в Челябинской области не было уже несколько лет, говорится в сообщении.