После нападения на пермскую школу № 127 в 3 школах Кудымкара установят турникеты

После нападения на пермскую школу № 127 в 3 школах Кудымкара установят турникеты

Из бюджетов Кудымкара и Пермского края будет выделено 800 тыс. руб. на установку турникетов в трех местных школах для обеспечения безопасности. Об этом сообщает «Парма Новости».