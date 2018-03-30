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08:38 (мск), источник: Коммерсантъ

После нападения на пермскую школу № 127 в 3 школах Кудымкара установят турникеты

Из бюджетов Кудымкара и Пермского края будет выделено 800 тыс. руб. на установку турникетов в трех местных школах для обеспечения безопасности. Об этом сообщает «Парма Новости».

Как отмечает источник, требования пропускного режима были ужесточены после нападений на школы Перми, Бурятии и Челябинской области.

Напомним, 15 января в пермской школе № 127 на урок к четвероклассникам зашли двое 16-летних подростков. Они напали на учительницу и детей. В результате инцидента пострадали 15 человек.

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