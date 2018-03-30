После нападения на пермскую школу № 127 в 3 школах Кудымкара установят турникеты
Из бюджетов Кудымкара и Пермского края будет выделено 800 тыс. руб. на установку турникетов в трех местных школах для обеспечения безопасности. Об этом сообщает «Парма Новости».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.