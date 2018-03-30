Эпидемия вирусов в Омской области не утихает
Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило о ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в регионе.
Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило о ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в регионе.
На прошлой неделе, с 19 марта по 25 марта было зарегистрировано 13 576 случаев заболевания ОРВИ. Однако показатель заболеваемости по совокупному населению ниже эпидемического порога на 1,4%.
«В 27-ти случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 9-ми — вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 72%,
В ведомстве сообщили, что ситуация по заболеваемости остается стабильной. Отметим, что неделей ранее случаев заболевания было зарегистрировано больше: с 12 по 18 марта болели 14 646 человек.
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