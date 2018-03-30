Эпидемия вирусов в Омской области не утихает

На прошлой неделе, с 19 марта по 25 марта было зарегистрировано 13 576 случаев заболевания ОРВИ. Однако показатель заболеваемости по совокупному населению ниже эпидемического порога на 1,4%.

«В 27-ти случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 9-ми — вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 72%, РС-вирусы составил по 10%, парагрипп 12%, риновирусы 4% и метапневмовирус 2%», — пояснили в ведомстве.