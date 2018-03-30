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10:17 (мск), источник: Калининград.Ru

В выходные в Калининградской области ожидается потепление до +9°C

В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Калининградской области потепление.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 53% 755 мм рт. ст. 6 м/с

По сведениям Гидрометцентра, в субботу, 31 марта, воздух прогреется до +9°C, в воскресенье ожидается +7°C.

В оба дня синоптики обещают дожди. Скорость ветра не превысит 4 м/с. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +3… -1°C.

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