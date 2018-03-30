В выходные в Калининградской области ожидается потепление до +9°C

По сведениям Гидрометцентра, в субботу, 31 марта, воздух прогреется до +9°C, в воскресенье ожидается +7°C.

В оба дня синоптики обещают дожди. Скорость ветра не превысит 4 м/с. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +3… -1°C.