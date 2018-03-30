В выходные в Калининградской области ожидается потепление до +9°C
В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Калининградской области потепление.
В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Калининградской области потепление.
По сведениям Гидрометцентра, в субботу, 31 марта, воздух прогреется до +9°C, в воскресенье ожидается +7°C.
В оба дня синоптики обещают дожди. Скорость ветра не превысит 4 м/с. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +3… -1°C.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.