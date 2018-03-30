В Воронеже песни «ДДТ» и «Ночных снайперов» исполнят на языке жестов
Его могут посетить слабослышащие люди.
Его могут посетить слабослышащие люди.
5 апреля в Воронеже пройдет концерт жестовой песни. На необычном представлении участники представят музыкальные хиты, переведенные в жестовую речь. На сцене прозвучат, и не только прозвучат, песни «Ночных снайперов», Найка Борзова, «ДДТ», Марии Чайковской.
— В России много разных театров: драматические, камерные, оперные, кукольные. У каждого свой репертуар, свой зритель. Любой гражданин страны может прийти в любой театр, на любой спектакль, и он получит эстетическое удовольствие, которое ему способен дать спектакль. Но существует особая категория людей, которая
Концерт состоится 5 апреля в 19.00 на сцене театра «Неформат» в Доме актера. Вход бесплатный.
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