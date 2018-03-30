Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Фото красавиц-дочек Бородиной растрогало Сеть
Участники рассказали о «странных людях» на митинге в Кемерово
За что отвечает наследственность
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Потерявший семью в пожаре кемеровчанин сказал, кто закрыл двери
За телом Мавроди в морг никто не пришел
Крымчане ушли от конфликта на своей же территории – СМИ
Британия отреагировала на ответные меры России
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Ольга Бузова украсила обложку Playboy
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
09:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже песни «ДДТ» и «Ночных снайперов» исполнят на языке жестов

Его могут посетить слабослышащие люди.

5 апреля в Воронеже пройдет концерт жестовой песни. На необычном представлении участники представят музыкальные хиты, переведенные в жестовую речь. На сцене прозвучат, и не только прозвучат, песни «Ночных снайперов», Найка Борзова, «ДДТ», Марии Чайковской.

— В России много разных театров: драматические, камерные, оперные, кукольные. У каждого свой репертуар, свой зритель. Любой гражданин страны может прийти в любой театр, на любой спектакль, и он получит эстетическое удовольствие, которое ему способен дать спектакль. Но существует особая категория людей, которая из-за своих ограниченных возможностей не может посещать спектакли, хотя эти люди очень хотели бы. Они не слышат. И искусство театра им недоступно. Им недоступна почти вся развлекательная индустрия: музыка, кино, эстрада. Наш концерт не будет похож на прочие концерты. Он пройдет полностью на языке жестов, — рассказали организаторы.

Концерт состоится 5 апреля в 19.00 на сцене театра «Неформат» в Доме актера. Вход бесплатный.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Леонардо Ди Каприо встречается с приемной дочерью Аль Пачино
«Красные баррикады»: завод на грани пропасти
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Задержана гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»
В России стало на 200 тысяч меньше абонентов сотовой связи
Следственные действия начались в администрации Кемерово
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Спорт
СКА — ЦСКА: хоккей на миллиард В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь