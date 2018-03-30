В Воронеже песни «ДДТ» и «Ночных снайперов» исполнят на языке жестов

— В России много разных театров: драматические, камерные, оперные, кукольные. У каждого свой репертуар, свой зритель. Любой гражданин страны может прийти в любой театр, на любой спектакль, и он получит эстетическое удовольствие, которое ему способен дать спектакль. Но существует особая категория людей, которая из-за своих ограниченных возможностей не может посещать спектакли, хотя эти люди очень хотели бы. Они не слышат. И искусство театра им недоступно. Им недоступна почти вся развлекательная индустрия: музыка, кино, эстрада. Наш концерт не будет похож на прочие концерты. Он пройдет полностью на языке жестов, — рассказали организаторы.