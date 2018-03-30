МЧС: охранников и администрации ТЦ «Зимняя Вишня» не было на месте
В момент прибытия первого подразделения пожарных никто не сообщил им, сколько людей в здании и где они могут находиться.
В момент прибытия первого подразделения пожарных никто не сообщил им, сколько людей в здании и где они могут находиться.
В МЧС сообщили, что в момент прибытия первого подразделения пожарных на месте не было никого из работников администрации и охранников ТЦ «Зимняя Вишня».
По сообщению
Как рассказал начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, вызов поступил в 16:05 часов. Первое подразделение пожарных было на месте в 16:09 часов. В это время из торгового центра выходили люди. Некоторые находились внутри и снимали всё происходящее на телефоны. Пожарные сразу же начали эвакуацию. Однако на месте не было никого из администрации или охраны ТЦ, никто не сообщил пожарным, где могут быть люди и сколько их там.
Когда пожарные и звено газодымозащитной службы поднялись на четвертый этаж, где был очаг возгорания, там было очень сильное задымление, ориентироваться было невозможно. Температура была очень высокой, шло стремительное распространение огня.
«13 человек находились на крыше, куда уже подбирался огонь. Мы их спасали при помощи подъемных механизмов. Одного мужчину живым обнаружили во время разведки звено газодымозащитной службы на четвертом этаже, из здания его также эвакуировали при помощи подъемных механизмов. Еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта», — сообщил Андрей Бурсин. По его мнению, стремительному распространению огня способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Также сложности добавили планировка и огромные размеры торгового центра. Пожарный подтвердил, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было. «Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного», — добавил он.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.