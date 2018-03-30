МЧС: охранников и администрации ТЦ «Зимняя Вишня» не было на месте

В МЧС сообщили, что в момент прибытия первого подразделения пожарных на месте не было никого из работников администрации и охранников ТЦ «Зимняя Вишня».

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, именно представители объекта обязаны встретить пожарных и сообщить, где в здании могут находиться люди и сколько их там может быть.

Как рассказал начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, вызов поступил в 16:05 часов. Первое подразделение пожарных было на месте в 16:09 часов. В это время из торгового центра выходили люди. Некоторые находились внутри и снимали всё происходящее на телефоны. Пожарные сразу же начали эвакуацию. Однако на месте не было никого из администрации или охраны ТЦ, никто не сообщил пожарным, где могут быть люди и сколько их там.

Когда пожарные и звено газодымозащитной службы поднялись на четвертый этаж, где был очаг возгорания, там было очень сильное задымление, ориентироваться было невозможно. Температура была очень высокой, шло стремительное распространение огня.