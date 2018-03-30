Христианство в России может исчезнуть через 30 лет. Причину знают британцы

Источник: AFP 2018

О том, сколько молодых россиян и европейцев не ходят в храмы и почему РПЦ усматривает в этом не проблему, а некую перспективу, — в материале РИА Новости.

Европа: христианство «не в моде»

Еще десять лет назад в монастыре ордена капуцинов, одной из достопримечательностей Праги, не было отбоя от прихожан разного возраста. Теперь даже воскресную мессу посещает всего пара десятков человек, в основном пожилых.

Монастырь ордена Капуцинов в Праге | Источник: Pavel S/CC0

А молодые приходят сюда только пофотографироваться, анонимно жалуется РИА Новости один из монахов-капуцинов.

«В Чехии очень силен бытовой атеизм. Что это? Смысл такой: чехи не атеисты, что можно было бы понять, они — почти все крещеные, отмечают Рождество, едят карпа (национальное рождественское блюдо. — Прим. ред.), но они люди абсолютно секулярные. Они просто не думают о Боге. Можно сказать, что христианство покинуло эту страну», — мрачно говорит он.

Слова монаха подтверждает ученый лондонского Института Святой Марии Стивен Булливант. Согласно его докладу, 91% чешской молодежи не верит в Бога. Это самый высокий показатель в Европе.

Булливант опирался на данные Европейского социального опроса (ESS), собранные за два года в 22 государствах, в том числе и в России. Опрос проводился среди граждан в возрасте от 16 до 29 лет.

С некоторыми заметными исключениями молодые люди все чаще не отождествляют себя с религией. Стивен Булливант

Отсутствие «религиозной принадлежности», по его словам, превращается в общеевропейскую моду. А немногие по-настоящему религиозные люди оказываются «плывущими против течения».

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Кроме того, христианство постепенно вытесняется исламом. Уровень рождаемости в мусульманских семьях существенно выше. К тому же в Европу постоянно прибывают мигранты из мусульманских стран. Каждый десятый гражданин Франции и Австрии сегодня исповедует ислам.

«Мусульмане демонстрируют гораздо более высокий процент удержания внутри религии, у них довольно сплоченные общины», — подчеркивает Булливант.

«Христианство как норма для Европы уходит — и, вероятно, навсегда. Ну, либо на ближайшие сто лет», — считает он. Исследователь убежден, что «лет через 30 религию Иисуса Христа почти никто не будет исповедовать».

Россия: сколько атеистов

Некоторые приведенные в докладе данные очень удивили научное сообщество: например, доля атеистов среди граждан в возрасте 16−29 лет в различных посткоммунистических странах сильно разнится. В Польше только 17% неверующих, а в Эстонии аж 81%. При этом в «схожей с ней по культуре» Литве на нерелигиозную молодежь приходится лишь 25%.

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Данные по России не выбиваются из общеевропейского контекста. Почти половина российской молодежи — 49% — не верит в Бога. К православным себя относят 40%, к мусульманам — девять процентов. По одному проценту у иудаизма и «остальных религиозных течений».

Что интересно, лишь четыре процента верующих россиян в возрасте от 16 до 29 лет время от времени (раз в неделю максимум) участвуют в богослужениях. Точно такие же показатели в Швеции, Дании, Австрии и Литве. Самые активные прихожане в Польше (39%) и Израиле (26%). Меньше всего на службы ходят в Эстонии (два процента).

А вот молодых людей, которые регулярно молятся, но не ходят в церковь, в России больше — 14%. Остальные этого не делают, хотя относят себя к верующим. Чаще всего молятся в Польше, Израиле, Ирландии и Германии — 50%, 44%, 31% и 25% соответственно.

Если брать посыл о том, что молодежь становится менее религиозной, то это действительно так. Но сейчас понятие религиозности все больше утрачивает определенность. Что под ним понимать: исполнение религиозных практик или более сложные характеристики, связанные с мировоззрением человека? Ирина Каргина профессор МГИМО, социолог религии

В то же время в Европе, отмечает она, происходит «одомашнивание харизмы» — все больше людей не относят себя к какой-либо религиозной организации, хотя являются верующими. А сколько таких на самом деле, социологам определить трудно.

Патриаршее служение в праздник Успения Божией Матери | Источник: РИА "Новости"

«Мерзость запустения»

Вместе с тем сокращение численности христианской молодежи создает очень серьезную проблему для христианских церквей Европы. Все меньше молодых людей идут в священники — это признают как в Римско-католической церкви, так и в протестантских деноминациях.

Проблему эту христианские конфессии решают по-разному. Англиканская церковь, например, в 2016 году обратилась за помощью к правительству Великобритании. Власти включили Церковь в программу дотационного фонда, который формируется за счет введенного в апреле 2017 года налога на повышение квалификации работников, взимаемого с бизнеса. На эти деньги можно привлечь почти шесть тысяч новых священнослужителей из числа молодых британцев.

Они заменят тех, кто собирается выйти на пенсию. Уильям Най генеральный секретарь Церкви Англии

Католическая же церковь ради самосохранения может пойти на радикальную реформу — отменить обязательное безбрачие духовенства, хотя этому правилу уже целое тысячелетие. Правда, пока все ограничивается неофициальными обсуждениями.

Ресторан в здании бывшего храма | Источник: Reuters

Из-за нехватки священников и прихожан храмы пустеют. Англиканская церковь ежегодно закрывает около 20 храмов, католическая церковь в Германии за минувшие несколько лет продала или отдала в аренду около 500 храмов. Пустующие церкви новые владельцы перестраивают в ночные клубы или бары.

Шанс для миссионеров

В Русской православной церкви, комментируя результаты европейских ученых, отмечают, что 20 лет назад в России доля неверующих молодых людей была гораздо больше — таково наследие борьбы с религией в годы СССР. Сейчас все гораздо лучше, говорит замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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«Но есть и обратная сторона: доминирование в публичном пространстве секулярного потребительского мировоззрения и отказа от семейных ценностей. Молодежь становится жертвой подобной пропаганды. Мне неоднократно приходилось слышать от молодых людей, которые читают глянцевые журналы, совершенно примитивные и даже махрово-безбожные штампы, касающиеся христианства, Церкви и религиозного мировоззрения в целом. Я вижу в этом как минимум подсознательную борьбу с религиозностью в публичном пространстве», — сетует он в беседе с РИА Новости.

Между тем молодые люди «очень подвижны в вопросах мировоззрения, в том числе религии». Сегодня кто-то называет себя неверующим, а завтра верующим — и наоборот.

«Принимая во внимание подобную подвижность молодежи в вопросах веры, мы непрестанно должны искать новые пути и возможности, чтобы свидетельствовать о христианстве и его истинах», — заключает представитель РПЦ.