В Челябинске УФАС признало незаконной рекламу «лучшей» бутилированный воды

Баннеры распространялись в Челябинске, Копейске, Коркино и Еманжелинске. Однако в рекламе отсутствовала обязательная информация о критерии, по которому осуществлялось сравнение, что вода «лучшая».

В УФАС посчитали, что использование в рекламе слов в сравнительной степени без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение, означает возможность проведения такого сравнения по любому критерию. Рекламный лозунг «Потому что лучшая… Люкс Вода» может сформировать у потребителей впечатление, что рекламируемая питьевая вода обладает преимуществами перед продукцией конкурентов в целом.