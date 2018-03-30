Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Фото красавиц-дочек Бородиной растрогало Сеть
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Потерявший семью в пожаре кемеровчанин сказал, кто закрыл двери
За телом Мавроди в морг никто не пришел
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Лада Дэнс призналась в любви Андрею Малахову
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
08:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске УФАС признало незаконной рекламу «лучшей» бутилированный воды

В Челябинске рекламу «Люкс Воды» со сведениями «Потому что лучшая!» признали противоречащей требованиям рекламного законодательства, сообщили НаканунеRU в пресс-службе УФАС.

Баннеры распространялись в Челябинске, Копейске, Коркино и Еманжелинске. Однако в рекламе отсутствовала обязательная информация о критерии, по которому осуществлялось сравнение, что вода «лучшая».

На недостоверность рекламы пожаловался челябинец.

В УФАС посчитали, что использование в рекламе слов в сравнительной степени без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение, означает возможность проведения такого сравнения по любому критерию. Рекламный лозунг «Потому что лучшая… Люкс Вода» может сформировать у потребителей впечатление, что рекламируемая питьевая вода обладает преимуществами перед продукцией конкурентов в целом.

Компании выдано предписание о прекращении дальнейшего распространения рекламе. Также нарушителю грозит административный штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Волоколамске - стихийный митинг. В городе будет поэтапно введён режим ЧС
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Задержана гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»
В России стало на 200 тысяч меньше абонентов сотовой связи
Следственные действия начались в администрации Кемерово
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Спорт
СКА — ЦСКА: хоккей на миллиард В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь