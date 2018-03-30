В Челябинске УФАС признало незаконной рекламу «лучшей» бутилированный воды
В Челябинске рекламу «Люкс Воды» со сведениями «Потому что лучшая!» признали противоречащей требованиям рекламного законодательства, сообщили НаканунеRU в
В Челябинске рекламу «Люкс Воды» со сведениями «Потому что лучшая!» признали противоречащей требованиям рекламного законодательства, сообщили НаканунеRU в
Баннеры распространялись в Челябинске, Копейске, Коркино и Еманжелинске. Однако в рекламе отсутствовала обязательная информация о критерии, по которому осуществлялось сравнение, что вода «лучшая».
На недостоверность рекламы пожаловался челябинец.
В УФАС посчитали, что использование в рекламе слов в сравнительной степени без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение, означает возможность проведения такого сравнения по любому критерию. Рекламный лозунг «Потому что лучшая… Люкс Вода» может сформировать у потребителей впечатление, что рекламируемая питьевая вода обладает преимуществами перед продукцией конкурентов в целом.
Компании выдано предписание о прекращении дальнейшего распространения рекламе. Также нарушителю грозит административный штраф в размере до 500 тыс. рублей.
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