Омскую чиновницу наказали за появление с собакой в неположенном месте

Девушка при исполнении сфотографировалась с собакой породы хаски на территории дендросада имени Гензе. Фото в последствии выложили в Сеть. Предположительно, собаку содержали и выгуливали на этой территории около недели.

Появление с животным вызвало возмущение у охотников, поскольку дендросад — природная охраняемая зона, на которой запрещен выгул животных. Соответствующее постановление правительства Омской области принято еще в 2011 году.

Будучи постоянным объектом проверок, охотники решили напомнить о соблюдении законов и представителям власти. Как стало известно «СуперОмску», после серии жалоб на имя министра регионального Минприроды, в отношении Самойлюк вынесено постановление об административном наказании по ст. 8.39 КоАП РФ. Об этом говорится в письме за подписью заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области Александром Фидцовым.

По данной статье предусмотрено наказание для должностных лиц в виде штрафа до 20 тысяч рублей.