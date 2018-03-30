В Госкомитете по транспорту рассказали об обстановке на трассах Башкирии

Коэффициент сцепления ниже 0,25 (при нормативе не менее 0,3) на автомобильных дорогах отсутствует.

По данным АО «Башкиравтодор» в период с 07:00 ч 29.03.2018 г. по 30.03.2018 на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения задействовано 795 единиц спецтехники, в том числе по содержанию — 526.