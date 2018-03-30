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08:52 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Госкомитете по транспорту рассказали об обстановке на трассах Башкирии

Обстановка на автодорогах Республики Башкортостан по состоянию на 07:00, 30.03.2018 г.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 53% 754 мм рт. ст. 7 м/с

Погодные явления.

Температура воздуха по республике минимальная в Белорецком районе -20 C, максимальная в Баймакском районе-7,8 C.

Влажность до 80%, ветер западный, северо-западный до 6 м/с.

Горизонтальная видимость более 300 м.

Переменная облачность. Без осадков, в отдельных северных районах небольшой снег.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог.

Коэффициент сцепления ниже 0,25 (при нормативе не менее 0,3) на автомобильных дорогах отсутствует.

Выход спецтехники по содержанию.

По данным АО «Башкиравтодор» в период с 07:00 ч 29.03.2018 г. по 30.03.2018 на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения задействовано 795 единиц спецтехники, в том числе по содержанию — 526.

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