В Госкомитете по транспорту рассказали об обстановке на трассах Башкирии
Обстановка на автодорогах Республики Башкортостан по состоянию на 07:00,
Обстановка на автодорогах Республики Башкортостан по состоянию на 07:00,
Погодные явления.
Температура воздуха по республике минимальная в Белорецком районе -20 C, максимальная в Баймакском районе-7,8 C.
Влажность до 80%, ветер западный,
Горизонтальная видимость более 300 м.
Переменная облачность. Без осадков, в отдельных северных районах небольшой снег.
Эксплуатационное состояние автомобильных дорог.
Коэффициент сцепления ниже 0,25 (при нормативе не менее 0,3) на автомобильных дорогах отсутствует.
Выход спецтехники по содержанию.
По данным АО «Башкиравтодор» в период с 07:00 ч
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