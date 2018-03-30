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08:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В уфимском торговом комплексе «Центральный» сработала пожарная тревога

УФА, 30 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В пятницу, 30 марта, ранним утром в уфимском торговом комплексе «Центральный» сработала пожарная тревога.

Автоматическая система оповещения сообщила всем посетителям «Фреш Маркета» о том, что в здании зафиксировано задымление: горожан попросили в срочном порядке покинуть помещение.

«Никто к выходам не торопился. Продавцы продолжали раскладывать товар», — сообщили агентству «Башинформ» очевидцы произошедшего.

Через пять минут после сигнала оповещение прекратилось. После посетителям сообщили, что произошел технический сбой пожарного оборудования.

Как объяснили в пресс-службе «22 отряда ФПС по РБ», руководство торгового комплекса решило самостоятельно проверить автоматическую систему оповещения.

Напомним, после трагедии в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, в Башкирии по поручению Генпрокуратуры РФ проводится проверка.

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