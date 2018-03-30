В уфимском торговом комплексе «Центральный» сработала пожарная тревога

Автоматическая система оповещения сообщила всем посетителям «Фреш Маркета» о том, что в здании зафиксировано задымление: горожан попросили в срочном порядке покинуть помещение.

«Никто к выходам не торопился. Продавцы продолжали раскладывать товар», — сообщили агентству «Башинформ» очевидцы произошедшего.

Через пять минут после сигнала оповещение прекратилось. После посетителям сообщили, что произошел технический сбой пожарного оборудования.

Как объяснили в пресс-службе «22 отряда ФПС по РБ», руководство торгового комплекса решило самостоятельно проверить автоматическую систему оповещения.