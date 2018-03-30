На реках и каналах Петербурга начали вскрывать лед.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС, работы продлятся в городе с 29 марта по 1 мая. Их проводит предприятие «Ленводхоз». Подрядчик уже начал вскрывать лед на Фонтанке, Мойке, канале Грибоедова и Крюкове канале.