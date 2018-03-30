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09:55 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На реках и каналах Петербурга начали вскрывать лед

Эти работы продлятся до 1 мая.

Источник: Аргументы и факты

На реках и каналах Петербурга начали вскрывать лед.

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Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС, работы продлятся в городе с 29 марта по 1 мая. Их проводит предприятие «Ленводхоз». Подрядчик уже начал вскрывать лед на Фонтанке, Мойке, канале Грибоедова и Крюкове канале.

Напомним, что с 15 марта в Петербурге запретили выход на водоемы. Из-за перепадов температур это опасно для жизни и здоровья граждан.

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