Анжелика Варум оказалась исполнять «Зимнюю вишню»

Исполнять композицию под таким названием после трагедии в Кемерово было бы неуместно, пишет «Московский комсомолец».

Вместе с тем, исполнительница пока не решила, удалять ли эту песню из своего репертуара совсем. «Никаких решений не было», — сообщила пресс-секретарь певицы Наталия Николенко. Её слова цитирует «Комсомольская правда».

Всю выручку от иркутского концерта Варум направила на материальную помощь семьям погибших в Кемерово.