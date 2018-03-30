Анжелика Варум оказалась исполнять «Зимнюю вишню»
Певица Анжелика Варум на концерте в Иркутске удалила из концертной программы все веселые песни и, в частности, хит 1996 года «Зимняя вишня».
Певица Анжелика Варум на концерте в Иркутске удалила из концертной программы все веселые песни и, в частности, хит 1996 года «Зимняя вишня».
Исполнять композицию под таким названием после трагедии в Кемерово было бы неуместно, пишет «Московский комсомолец».
Вместе с тем, исполнительница пока не решила, удалять ли эту песню из своего репертуара совсем. «Никаких решений не было», — сообщила
Всю выручку от иркутского концерта Варум направила на материальную помощь семьям погибших в Кемерово.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, потушить пламя удалось только к утру 26 марта. В результате трагедии погибли 64 человека.
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