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11:30 (мск), источник: Известия

Анжелика Варум оказалась исполнять «Зимнюю вишню»

Певица Анжелика Варум на концерте в Иркутске удалила из концертной программы все веселые песни и, в частности, хит 1996 года «Зимняя вишня».

Исполнять композицию под таким названием после трагедии в Кемерово было бы неуместно, пишет «Московский комсомолец».

Вместе с тем, исполнительница пока не решила, удалять ли эту песню из своего репертуара совсем. «Никаких решений не было», — сообщила пресс-секретарь певицы Наталия Николенко. Её слова цитирует «Комсомольская правда».

Всю выручку от иркутского концерта Варум направила на материальную помощь семьям погибших в Кемерово.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, потушить пламя удалось только к утру 26 марта. В результате трагедии погибли 64 человека.

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