Прокуратура Байкалово заставила коммунальщиков мыть подъезды

Прокуратура Байкаловского района по обращению жильцов одного из многоквартирных домов провела проверку соблюдения санитарного и жилищного законодательства в деятельности МУП ЖКХ «Служба заказчика».

Собственники и съемщики жилья одного из многоквартирных домов регулярно внесили плату за содержание жилья. Однако отрабатывать эти деньги МУП ЖКХ «Служба заказчика» ленилась, и постояльцы были вынуждены сами делать уборку в подъездах.

— Действующее законодательство предусматривает минимальный перечень услуг по содержанию общих помещений многоквартирных домов. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ, в данный перечень входит в том числе уборка подъездов и лестничных клеток. По Жилищному кодексу, обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме возложены на управляющую организацию, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.