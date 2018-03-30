Прокуратура Байкалово заставила коммунальщиков мыть подъезды
Сотрудники УК брали плату за содержание дома, но делать уборку ленились.
Сотрудники УК брали плату за содержание дома, но делать уборку ленились.
Прокуратура Байкаловского района по обращению жильцов одного из многоквартирных домов провела проверку соблюдения санитарного и жилищного законодательства в деятельности МУП ЖКХ «Служба заказчика».
Собственники и съемщики жилья одного из многоквартирных домов регулярно внесили плату за содержание жилья. Однако отрабатывать эти деньги МУП ЖКХ «Служба заказчика» ленилась, и постояльцы были вынуждены сами делать уборку в подъездах.
— Действующее законодательство предусматривает минимальный перечень услуг по содержанию общих помещений многоквартирных домов. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ, в данный перечень входит в том числе уборка подъездов и лестничных клеток. По Жилищному кодексу, обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме возложены на управляющую организацию, — пояснили в
В адрес руководителя МУПа прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения. Виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности. С 1 марта в коммунальщики добросовестно моют подъезды и лестничные клетки.
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