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08:56 (мск), источник: Uralpress.ru

В субботу южноуральцев призывают проверить свое здоровье

В субботу, 31 марта, во всех медицинских организациях Челябинской области состоится день открытых дверей для прохождения диспансеризации.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения области, в 2018 году пройти диспансеризацию могут граждане России, чей возраст кратен трем, то есть кому в этом году исполняется 21, 24, 27 лет и так далее. Южноуральцы, которые не попадают под эту категорию, могут пройти профосмотр, заверяют в минздраве.

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе для всех пациентов предусмотрено анкетирование, анализы, осмотры у врачей. Их количество зависит от пола и возраста. Определяется уровень общего холестерина и глюкозы в крови, делается флюорография легких, электрокардиографию в покое (мужчины — с 36 лет, женщины — с 45 лет). У граждан от 21 года до 39 лет определяется относительный сердечно-сосудистый риск, от 42 лет до 63 лет — абсолютный сердечно-сосудистый риск. Для южноуральцев с 49 лет до 73 лет предусмотрен онкологический скрининг: кал на скрытую кровь, для мужчин — определение простат (специфического антигена, ПСА) в 45 лет и в 51 год, а также для женщин — маммография (с 39 лет — каждые 3 года, с 48 лет — через 2 года), гинекологический осмотр, цитология мазка с шейки матки (с 30 лет до 60 лет- каждые 3 года). Пенсионерам еще измеряют внутриглазное давление.

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По результатам первого этапа пациентов, которым нужно уточнить диагноз и назначить лечение, отправят на обследования к профильным специалистам. Предусмотрены осмотры врачами: неврологом, хирургом или колопроктологом, акушер-гинекологом, оториноларингологом, офтальмологом и ряд обследований, таких как колоноскопия, спирометрия и другие. Все осмотры врачей и исследования на 2 этапе назначаются индивидуально, с учетом пола, возраста, факторов риска и групп здоровья, уточнили в ТО ФОМС.

В 2017 году диспансеризацию прошли порядка 400 тысяч человек. Диспансеризация позволила выявить подозрение на 1229 случаев новообразований, среди которых 531 — злокачественное. Лидирующее место среди впервые выявленных заболеваний занимают болезни системы кровообращения — более 18 тысяч случаев. Сахарный диабет был диагностирован у 1618 человек.

Все обследования в рамках диспансеризации будут проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациента. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства без предварительной записи. При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Желательно прохождение процедуры натощак.

Справка.

В этом году диспансеризация проводится для граждан, родившихся в 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.

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