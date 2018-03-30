В субботу южноуральцев призывают проверить свое здоровье
В субботу, 31 марта, во всех медицинских организациях Челябинской области состоится день открытых дверей для прохождения диспансеризации.
В субботу, 31 марта, во всех медицинских организациях Челябинской области состоится день открытых дверей для прохождения диспансеризации.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе для всех пациентов предусмотрено анкетирование, анализы, осмотры у врачей. Их количество зависит от пола и возраста. Определяется уровень общего холестерина и глюкозы в крови, делается флюорография легких, электрокардиографию в покое (мужчины — с 36 лет, женщины — с 45 лет). У граждан от 21 года до 39 лет определяется относительный
По результатам первого этапа пациентов, которым нужно уточнить диагноз и назначить лечение, отправят на обследования к профильным специалистам. Предусмотрены осмотры врачами: неврологом, хирургом или колопроктологом,
В 2017 году диспансеризацию прошли порядка 400 тысяч человек. Диспансеризация позволила выявить подозрение на 1229 случаев новообразований, среди которых 531 — злокачественное. Лидирующее место среди впервые выявленных заболеваний занимают болезни системы кровообращения — более 18 тысяч случаев. Сахарный диабет был диагностирован у 1618 человек.
Все обследования в рамках диспансеризации будут проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациента. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства без предварительной записи. При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Желательно прохождение процедуры натощак.
Справка.
В этом году диспансеризация проводится для граждан, родившихся в 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.
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