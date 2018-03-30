В Омске со 2 апреля запустят автобус № 40

Маршрут № 40 возобновит свою работу. Он поедет по маршруту «Посёлок Юбилейный — СТЦ «МЕГА» и Нефтяники и Левый берег. Теперь омичи смогут без пересадки доехать с Красного Пути до ул. 70 лет Октября и бульвара Архитекторов. Новый автобус будет следовать по пр. Мира, ул. Красный Путь, затем поедет на Метромост, а оттуда по ул. 70 лет Октября и бульвару Архитекторов до «Меги».