В Омске со 2 апреля запустят автобус № 40
Возить омичей будут автобусы ООО «АвтоСила55».
Возить омичей будут автобусы ООО «АвтоСила55».
В Омске со 2 апреля запустят автобус № 40. Об этом сообщает
Маршрут № 40 возобновит свою работу. Он поедет по маршруту «Посёлок Юбилейный — СТЦ «МЕГА» и Нефтяники и Левый берег. Теперь омичи смогут без пересадки доехать с Красного Пути до ул. 70 лет Октября и бульвара Архитекторов. Новый автобус будет следовать по пр. Мира, ул. Красный Путь, затем поедет на Метромост, а оттуда по ул. 70 лет Октября и бульвару Архитекторов до «Меги».
Всего на маршруте будет работать 20 автобусов малого класса компании «АвтоСила55».
Отметим, что на маршруте будут действовать транспортные карты, и все виды проездных, в том числе и повременной.
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