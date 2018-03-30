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08:58 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске со 2 апреля запустят автобус № 40

Возить омичей будут автобусы ООО «АвтоСила55».

Источник: РИА "Новости"

В Омске со 2 апреля запустят автобус № 40. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршрут № 40 возобновит свою работу. Он поедет по маршруту «Посёлок Юбилейный — СТЦ «МЕГА» и Нефтяники и Левый берег. Теперь омичи смогут без пересадки доехать с Красного Пути до ул. 70 лет Октября и бульвара Архитекторов. Новый автобус будет следовать по пр. Мира, ул. Красный Путь, затем поедет на Метромост, а оттуда по ул. 70 лет Октября и бульвару Архитекторов до «Меги».

Всего на маршруте будет работать 20 автобусов малого класса компании «АвтоСила55».

Отметим, что на маршруте будут действовать транспортные карты, и все виды проездных, в том числе и повременной.

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