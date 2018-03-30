На выходных в Омск придут морозы и метель

Завтра, 31 марта в Омске ожидается понижение температуры. Ночью будет −8…−13, при прояснении, как сообщает ФГБУ «Объ-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» возможно похолодание до −16…−21. Днем будет теплее −3…−8, однако до весенней погоды еще далековато. Скорость ветра до 23 м/с, местами снег и метель.