На выходных в Омск придут морозы и метель
Местами ожидается похолодание до -25.
Местами ожидается похолодание до -25.
Завтра, 31 марта в Омске ожидается понижение температуры. Ночью будет −8…−13, при прояснении, как сообщает ФГБУ «Объ-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» возможно похолодание до −16…−21. Днем будет теплее −3…−8, однако до весенней погоды еще далековато. Скорость ветра до 23 м/с, местами снег и метель.
В воскресенье, 1 апреля ночью −15…−20, местами похолодает до -25 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Ветер
Отметим, что сегодня метеорологические условия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе. Также на 31 марта ожидается пониженный уровень загрязнения.
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