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08:59 (мск), источник: Om1.ru

На выходных в Омск придут морозы и метель

Местами ожидается похолодание до -25.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 53% 754 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Om1.ru

Завтра, 31 марта в Омске ожидается понижение температуры. Ночью будет −8…−13, при прояснении, как сообщает ФГБУ «Объ-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» возможно похолодание до −16…−21. Днем будет теплее −3…−8, однако до весенней погоды еще далековато. Скорость ветра до 23 м/с, местами снег и метель.

В воскресенье, 1 апреля ночью −15…−20, местами похолодает до -25 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Днем столбик термометра поднимется до −1…−6.

Отметим, что сегодня метеорологические условия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе. Также на 31 марта ожидается пониженный уровень загрязнения.

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