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13:00 (мск), источник: Кубань 24

Во время всекубанского субботника уберут стихийные свалки

В крае стартует месячник по благоустройству. Порядок наведут в каждом дворе, парке или сквере. Приступать готовы уже 31 марта.

Жителей приглашают на всекубанский субботник. Внимание просят уделить не только личным придомовым территориям, но и общественным местам. Сотрудники различных организаций и предприятий, чиновники и все любители чистоты планируют покрасить заборы и бордюры, вывезти сухие ветки, ликвидировать стихийные свалки, убрать мусор с улиц.

«Ежегодно 200 тыс. куб. м мы собираем с территории края во время субботника. Это около 20 тыс. т отходов, которые вывозим на полигон. Планируем привести в порядок 1 млн кв. м территории», — сказал начальник отдела министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Эдуард Каталупов.

Особое внимание участники всекубанского субботника уделят зеленым зонам. В парках и на аллеях появятся новые деревья, кустарники и клумбы.

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