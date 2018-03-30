Во время всекубанского субботника уберут стихийные свалки

Жителей приглашают на всекубанский субботник. Внимание просят уделить не только личным придомовым территориям, но и общественным местам. Сотрудники различных организаций и предприятий, чиновники и все любители чистоты планируют покрасить заборы и бордюры, вывезти сухие ветки, ликвидировать стихийные свалки, убрать мусор с улиц.

«Ежегодно 200 тыс. куб. м мы собираем с территории края во время субботника. Это около 20 тыс. т отходов, которые вывозим на полигон. Планируем привести в порядок 1 млн кв. м территории», — сказал начальник отдела министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Эдуард Каталупов.