Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Сын Боярской и Матвеева растрогал соцсети своим подарком (фото)
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Как эмпатия может навредить работе
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Потерявший семью в пожаре кемеровчанин сказал, кто закрыл двери
За телом Мавроди в морг никто не пришел
СМИ: в РФ захотели узнать, что искал "вертолет-разведчик" США
Британия отреагировала на ответные меры России
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Лада Дэнс призналась в любви Андрею Малахову
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
6 огромных зданий, которые эффектно снесли
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
08:52 (мск), источник: Sputnik.md

Люди, вино, еда: чем еще манит Молдова иностранцев

Молдова становится популярнее среди туристов: эксперты утверждают, что число иностранных гостей в этом году будет еще выше, чем в прошлом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Председатель Национальной ассоциации сельского, экологического и культурного туризма Светлана Лазэр заявила в комментарии Sputnik, что известный путеводитель Lonely Planet включил Молдову в топ-10 стран, которые рекомендуется посетить.

Читайте также
«Медицинский туризм»: каких врачей посещают иностранцы в Молдове

По ее словам, республика поднимается с точки зрения туристических развлечения для иностранных гостей.

«Молдова становится туристическим направлением, и этот факт радует. В опросе, проведенном Международным аэропортом Кишинева, туристы, которые уезжали из нашей страны, сообщали, что намерены вернуться к нам по нескольким причинам, первая из которых — искреннее гостеприимство местных жителей, что является ценностью, которой мы должны гордиться», — сказала собеседница.

Она считает, что в некоторых странах этот момент утерян, где больше уделяют внимание коммерческим аспектам, который играет огромное значение в сфере услуг.

Как добавила Лазэр, также туристы заявили, что готовы вернуться в Молдову, чтобы насладиться гастрономическими изысками — винодельческими и кулинарными особенностями.

По ее словам, иностранных гостей привлекают и культурные традиции, которые чтят преимущественно в сельской местность.

«Если говорить о пейзажах, то Молдова — страна мечты. Люди приезжают специально, чтобы насладиться молдавскими пейзажами. Это подтверждают и туристы, которые посетили нашу республику не дважды или трижды, а еще чаще. И привозят с собой друзей», — добавила Лазэр.

В прошлом году Молдову посетили 1,7 миллиона иностранных граждан.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 СМИ: в Москве умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
Купить квартиру в Кишиневе: какие риски есть на рынке недвижимости
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Задержана гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»
В России стало на 200 тысяч меньше абонентов сотовой связи
Следственные действия начались в администрации Кемерово
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Спорт
СКА — ЦСКА: хоккей на миллиард В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь