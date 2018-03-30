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08:56 (мск), источник: Sputnik

Спасателей обязали в течение трех часов выезжать на место ЧП за рубеж

В Узбекистане определен порядок оказания помощи жертвам ЧС за рубежом и процесс эвакуации погибших граждан на родину.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 мар — РИА Новости. Группа спасателей Узбекистана должна будет в течение трех часов выезжать для оказания помощи гражданам республики, пострадавшим за границей, соответствующее постановление премьер-министра Абдуллы Арипова опубликовано в пятницу в базе национального законодательства.

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Постановлением утверждена схема организации и выполнения мероприятий по оказанию помощи и проведению эвакуации пострадавших и тел погибших граждан Узбекистана в результате чрезвычайных ситуаций за рубежом.

В соответствии с документом, в течение трех часов после происшествия на место событий должна вылететь специальная группа, состоящая из сотрудников МЧС, МВД, Минобороны, МИД, Минздрава и других ведомств республики.

«Эвакуация пострадавших в чрезвычайных ситуациях на территорию Республики Узбекистан осуществляется в установленном порядке с учетом условий их пребывания в иностранном государстве (трудовая деятельность, учеба и др.), а также их желания», — говорится в тексте постановления.

Документ распределяет функции между министерствами, а также определен порядок оказания помощи жертвам ЧС и процесс эвакуации погибших граждан на родину. Финансирование работ по оказанию помощи в условиях чрезвычайной ситуации будет производиться за счет средств резервного фонда кабинета министров Узбекистана.

В январе на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. По официальным данным, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. Следствие установило, что причиной происшествия стало использование в салоне заглохшего автобуса паяльной лампы для отопления.

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