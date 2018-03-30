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09:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске открывают выставку из собраний Третьяковской галереи

В Новосибирском художественном музее — открытие выставки живописи и скульптуры из собрания Третьяковской галереи.

Источник: Вести - Новосибирск

В залах — работы отечественных художников: Репина, Левитана, Сурикова, Васнецова и других известных мастеров.

Картины из коллекции Третьяковской галереи в Новосибирске в последний раз демонстрировали четверть века назад. В каталоге этой выставки есть и произведения, которые в годы войны находились в эвакуации в Новосибирске.

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