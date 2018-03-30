Приставы Хабаровского края выдворили за границу восьмерых мигрантов
Группу мигрантов, незаконно трудившихся в Хабаровском крае, принудительно выдворили из страны. Граждане иностранного государства незаконно пребывали на территории России.
Группу мигрантов, незаконно трудившихся в Хабаровском крае, принудительно выдворили из страны. Граждане иностранного государства незаконно пребывали на территории России.
«В межрайонном отделе судебных приставов находились исполнительные производства в отношении восьми граждан иностранного государства о принудительном выдворении за пределы России», — сообщается на сайте управления ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Своей дальнейшей участия гастарбайтеры ждали в центре временного содержания иностранных граждан управления МВД России по Хабаровскому краю. Судебные приставы передали мигрантов сотрудникам пограничной службы ФСБ России.
Подобные случаи происходят в регионе регулярно. Так, РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в сентябре полицейские Хабаровска провели рейд и обнаружили на продовольственной базе мигрантов, которые нелегально работали или вообще не имели права находиться на территории России. На иностранцев завели протоколы об административных правонарушениях, а троих выдворили за пределы страны.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.