Приставы Хабаровского края выдворили за границу восьмерых мигрантов

«В межрайонном отделе судебных приставов находились исполнительные производства в отношении восьми граждан иностранного государства о принудительном выдворении за пределы России», — сообщается на сайте управления ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным ведомства, приехав в Россию на заработки, мигранты не позаботились о своевременном продлении срока пребывания на территории региона и продолжали трудиться неофициально. Тем иностранцы нарушили миграционное законодательство.

Своей дальнейшей участия гастарбайтеры ждали в центре временного содержания иностранных граждан управления МВД России по Хабаровскому краю. Судебные приставы передали мигрантов сотрудникам пограничной службы ФСБ России.