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10:31 (мск), источник: Восток Медиа

Приставы Хабаровского края выдворили за границу восьмерых мигрантов

Группу мигрантов, незаконно трудившихся в Хабаровском крае, принудительно выдворили из страны. Граждане иностранного государства незаконно пребывали на территории России.

«В межрайонном отделе судебных приставов находились исполнительные производства в отношении восьми граждан иностранного государства о принудительном выдворении за пределы России», — сообщается на сайте управления ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным ведомства, приехав в Россию на заработки, мигранты не позаботились о своевременном продлении срока пребывания на территории региона и продолжали трудиться неофициально. Тем иностранцы нарушили миграционное законодательство.

Своей дальнейшей участия гастарбайтеры ждали в центре временного содержания иностранных граждан управления МВД России по Хабаровскому краю. Судебные приставы передали мигрантов сотрудникам пограничной службы ФСБ России.

Подобные случаи происходят в регионе регулярно. Так, РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в сентябре полицейские Хабаровска провели рейд и обнаружили на продовольственной базе мигрантов, которые нелегально работали или вообще не имели права находиться на территории России. На иностранцев завели протоколы об административных правонарушениях, а троих выдворили за пределы страны.

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