Хлеба и молочки в Приморье стало меньше
За начало 2018 года сельские хозяйства выпустили товара почти на 3 миллиарда рублей.
За начало 2018 года сельские хозяйства выпустили товара почти на 3 миллиарда рублей.
Производство масла, круп и мяса свинины увеличилось в Приморском крае. Снизился выпуск хлеба, молочных продуктов и кондитерских изделий, но в сельских хозяйствах производство молока возросло. Основная пищевая статистика за
Из пищевых продуктов в
Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за
В хозяйствах всех категорий возросло производство молока на 2%, яиц — на 21%, при снижении производства мяса на 2%.
Снизилось поголовье овец и коз, крупного рогатого скота (на 2%), в том числе коров на 1%, свиней на 4%.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 5% общекраевого объема мяса и яиц, 21% молока. Доля хозяйств населения в общем объеме производства мяса составила 21%, молока — 38, яиц — 16%.
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