Хлеба и молочки в Приморье стало меньше

Источник: РИА "Новости"

Производство масла, круп и мяса свинины увеличилось в Приморском крае. Снизился выпуск хлеба, молочных продуктов и кондитерских изделий, но в сельских хозяйствах производство молока возросло. Основная пищевая статистика за январь-февраль 2018 года в материале РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.

Из пищевых продуктов в январе-феврале 2018 года увеличилось производство масла растительного нерафинированного (на 49%) и рафинированного (на 27%), крупы (на 41%), мороженого (на 26%), минеральных вод (на 19%), мяса свинины (на 14%), мясных полуфабрикатов и колбасных изделий (на 8%), молока (на 7%).

Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, рыбных продуктов, мяса и субпродуктов домашней птицы, кисломолочных продуктов, нектаров фруктовых и овощных, кондитерских изделий.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за январь-февраль 2018 года составил 2.9 миллиардов рублей.

В хозяйствах всех категорий возросло производство молока на 2%, яиц — на 21%, при снижении производства мяса на 2%.

Снизилось поголовье овец и коз, крупного рогатого скота (на 2%), в том числе коров на 1%, свиней на 4%.

Основными производителями яиц, мяса и молока являлись сельскохозяйственные организации (на их долю приходилось 79%, 74 и 41%, соответственно).