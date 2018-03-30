Татарстан закупит 10 тысяч очков виртуальной реальности для болельщиков ЧМ-2018

Очки будут распространять на фестивале болельщиков, который пройдет с 13 по 27 июня у Центра семьи «Казан».

Сообщается, что картонные складные очки виртуальной реальности предназначены для просмотра видеороликов в формате 360 градусов.

— Очки должны быть упакованы в коробку, там должна быть инструкция по сборке. С одной стороны очки должны иметь откидную крышку для фиксации смартфона, с другой — прорези для лица и носа, — говорится в техзадании.