Татарстан закупит 10 тысяч очков виртуальной реальности для болельщиков ЧМ-2018

Очки будут распространять на фестивале болельщиков, который пройдет с 13 по 27 июня у Центра семьи «Казан».
Сообщается, что картонные складные очки виртуальной реальности предназначены для просмотра видеороликов в формате 360 градусов.
— Очки должны быть упакованы в коробку, там должна быть инструкция по сборке. С одной стороны очки должны иметь откидную крышку для фиксации смартфона, с другой — прорези для лица и носа, — говорится в техзадании.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Казани будут сыграны 6 матчей. В рамках группового этапа 16 июня Франция встретится с Австралией, 20 июня — Иран с Испанией, 24 июня — Польша с Колумбией, а 27 июня — Корея с Германией. Игра 1/8 финала пройдет в Казани 30 июня, а ¼ финала — 6 июля.
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