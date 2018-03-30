Во Владивостоке стартовал чемпионат края по синхронному плаванию
Увидеть зрелищные выступления синхронисток на воде приглашаются все желающие.
Увидеть зрелищные выступления синхронисток на воде приглашаются все желающие.
Во Владивостоке 29 марта в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) стартовал чемпионат Приморского края по синхронному плаванию. В соревнованиях принимают участие спортсменки из Уссурийска, Находки, Партизанска, Артема и краевой столицы. В программе состязаний индивидуальные и групповые выступления.
Увидеть зрелищные выступления синхронисток на воде приглашаются зрители, вход свободный. Соревнования будут проходить до 31 марта. Чемпионат является отборочным за путевки в сборную края.
Программа соревнований:
31 марта (суббота):
9:00 — 09:30 разминка (дуэты, произвольная программа);.
9:45 — 12:00 соревнования (дуэты, произвольная программа);.
12:30 — Парад закрытия, церемония награждения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.