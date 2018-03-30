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10:11 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке стартовал чемпионат края по синхронному плаванию

Увидеть зрелищные выступления синхронисток на воде приглашаются все желающие.

Во Владивостоке 29 марта в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) стартовал чемпионат Приморского края по синхронному плаванию. В соревнованиях принимают участие спортсменки из Уссурийска, Находки, Партизанска, Артема и краевой столицы. В программе состязаний индивидуальные и групповые выступления.

Увидеть зрелищные выступления синхронисток на воде приглашаются зрители, вход свободный. Соревнования будут проходить до 31 марта. Чемпионат является отборочным за путевки в сборную края.

Программа соревнований:

31 марта (суббота):

9:00 — 09:30 разминка (дуэты, произвольная программа);.

9:45 — 12:00 соревнования (дуэты, произвольная программа);.

12:30 — Парад закрытия, церемония награждения.

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