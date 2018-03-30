Во Владивостоке стартовал чемпионат края по синхронному плаванию

Во Владивостоке 29 марта в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) стартовал чемпионат Приморского края по синхронному плаванию. В соревнованиях принимают участие спортсменки из Уссурийска, Находки, Партизанска, Артема и краевой столицы. В программе состязаний индивидуальные и групповые выступления.