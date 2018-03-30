Известный японец хочет сделать Владивосток умным
Гендиректор японской компании «Michi Creative City Designers Inc.» Митинаги Коно заинтересован в том, чтобы развивать Владивосток, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Гендиректор японской компании «Michi Creative City Designers Inc.» Митинаги Коно заинтересован в том, чтобы развивать Владивосток, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Митинаги Коно рассказал об участии своей компании в разработке и реализации многих крупных архитектурных и дизайнерских проектов в разных странах мира.
Владивосток, по его мнению, имеет большие возможности для активизации международного туризма. Этот европейский город в
Михаил Грач.
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