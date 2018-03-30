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10:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Известный японец хочет сделать Владивосток умным

Гендиректор японской компании «Michi Creative City Designers Inc.» Митинаги Коно заинтересован в том, чтобы развивать Владивосток, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Митинаги Коно рассказал об участии своей компании в разработке и реализации многих крупных архитектурных и дизайнерских проектов в разных странах мира.

Владивосток, по его мнению, имеет большие возможности для активизации международного туризма. Этот европейский город в Азиатско-Тихоокеанском регионе привлекает своей самобытностью многих жителей Японии. При этом Митинаги Коно проявил большую теплоту к Владивостоку и его жителям.

Михаил Грач.

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